Momente de groază pentru o mamă, când și-a văzut pentru prima oară bebelușul! Copilul avea două capete și trei mâini FOTO

O femeie din India a leșinat după ce și-a văzut pentru prima oară copilul! Bebelușul s-a născut cu două capete și trei mâini.

Babita Ahirwar, de numai 21 de ani, și soțul ei, Jaswant Singh Ahirwar, în vârstă de 25 de ani, au mers la spital pentru un control de rutină în a 35-a săptămână de sarcină. Medicii le-au spus tinerilor părinți că așteaptă gemeni, veste care i-a încântat. Doctorii, însă, au trecut cu vederea un mic detaliu: cuplul urma să aibă gemeni siamezi.

Când a venit momentul mult așteptat, Babita a rămas șocată când a văzut copiii și a leșinat. „Am fost șocată să îmi văd copilul cu două capete și trei mâini. Nu înțeleg de ce Cel de Sus vrea să ne pedepsescă” a declarat tânăra mamă, care pare să nu accepte că a născut gemeni, referindu-se în continuare la copii ca fiind un „el”.

Tatăl, însă, pare să accepte situația și anii de tratament care urmează: „este copilul meu și îl voi iubi așa cum este”, a declarat bărbatul pentru The Sun.

