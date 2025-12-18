Ce joburi au căutat românii în 2025. Pe primul loc, o meserie cu 1,4 milioane de interogări și salarii ce pot trece de 12.000 lei/lună

Publicat la 23:45 18 Dec 2025

Companiile au oferit 127.000 de locuri de muncă pe platforma eJobs.ro în 2025. Foto: Getty Images

Românii au efectuat peste 24 de milioane de căutări de joburi, între cele mai căutate meserii fiind cele de conducător auto, contabil, asistent medical și operator call center, anunță platforma eJobs, care a făcut ierarhia în funcție de frecvența cuvintelor-cheie din interogări.

Conform sursei citate, cele mai multe căutări, respectiv 1,35 de milioane, au fost făcute pentru jobul de șofer, atenția candidaților îndreptându-se în special către pozițiile de șofer de categoria B, șofer de distribuție și șofer de tir.

Cu toate că este lider de categorie, scăderea înregistrată este cu 14,9% față de anul trecut.

De altfel, această poziție este, în fiecare an, între primele trei cele mai căutate joburi din platformă.

Cuvântul-cheie "contabil" a fost al doilea cel mai căutat, eJobs înregistrând 681.000 de interogări de la începutul anului și până acum.

Cei interesați de un job de contabil sunt cu aproape 52% mai mulți, anul acesta, comparativ cu 2024.

Românii care speră să se angajeze ca asistenți medicali sunt cu 19% mai mulți decât anul trecut, numărul de interogări pentru acest job fiind 626.000.

Aproape 40.000 de joburi în call center, în România, în 2025

Pentru operator call center au fost efectuate pe eJobs 534.000 de căutări.

De altfel, sectorul de call-center / BPO (Business Process Outsourcing, Externalizarea proceselor de afaceri, n.r.) s-a aflat și anul acesta în topul celor mai mari angajatori din România, cu 37.000 de locuri de muncă scoase pe piață, ceea ce îl plasează pe locul 2, după sectorul de retail.

Un job în call center rămâne, totodată, una dintre primele opțiuni ale tinerilor aflați la început de carieră, cu experiență minimă sau aflați la prima angajare.

Crește numărul de căutări pentru joburi de ingineri

"Inginer" este un alt cuvânt cheie care a generat un număr mare de căutări în 2025.

Cu 530.000 de interogări specifice, interesul utilizatorilor platformei pentru acest job a crescut cu 55% față de 2024.

"Alături de muncitorii calificați, inginerii au fost categoria pentru care încă vedem un deficit în piață și pentru care au existat oferte numeroase de angajare, indiferent de contextul economic pe care l-am traversat. Cei care au vrut să își schimbe locul de muncă au reușit să facă asta relativ ușor, iar salariile au rămas competitve", explică Roxana Drăghici, șef de Vânzări în cadrul eJobs.

Cele mai populare specializări s-au dovedit cele de inginer constructor, inginer mecanic, inginer de instalații, inginer chimist și inginer proiectant.

Românii vor, în număr mare, să lucreze de acasă, dar oferta remote scade

Ofertele remote au rămas și în 2025 pe radarul celor fără job sau interesați să și-l schimbe pe cel actual, căutările în acest sens fiind în creștere cu 48%, comparativ cu anul trecut.

Cvintele cheie "remote" și "acasă" au fost folosite de 244.000 de ori.

Însă numărul de joburi remote înregistrează o scădere față de aceeași perioadă a anului trecut și acum mai reprezintă doar 3,6% din numărul total de locuri de muncă scoase în piață în 2025.

Ce joburi au scos pe piață angajatorii și ce salarii oferă

De la începutul anului și până acum, în sectoarele pentru care s-au efectuat cele mai multe interogări în platformă au fost postate 121.000 de joburi.

În transporturi au fost deschise aproape 27.000 de poziții, pentru call-center / BPO, alte 37.000 de joburi, pentru sectorul medical, 14.000, pentru servicii financiare, 18.000, iar pentru slujbe remote, aproape 10.000 de joburi.



Potrivit eJobs, salariul mediu net al celor sunt angajați ca șoferi variază între 4.700 de lei și peste 12.000 de lei, în cazul celor care operează curse internaționale.

Salariul mediu net al unui asistent medical este de aproximativ 4.800 de lei, iar pentru un operator call-center, 3.900 de lei.

Media salarială pentru un contabil este de 5.000 de lei pe lună, în timp ce un inginer pornește de la un salariu de 6.000 de lei și poate ajunge până la 15.000 de lei, în funcție de specializarea pe care o are și nivelul de senioritate.

eJobs precizează că valorile salariale medii reflectă datele din toate județele țării și toate nivelurile de experiență.