Momente tensionate pentru Angelina Jolie, care a vizitat Herson, în Ucraina. Şoferul ei ar fi fost înrolat în armată

1 minut de citit Publicat la 00:02 06 Noi 2025 Modificat la 00:02 06 Noi 2025

Angelina Jolie. sursa foto: Getty

Angelina Jolie, fost emisar al ONU pentru refugiaţi, a făcut, miercuri, o vizită surpriză la Herson, un oraş din sudul Ucrainei, au raportat mass-media ucrainene. Unul dintre membrii echipei care o însoţea pe actriţă ar fi avut probleme cu autorităţile şi ar fi fost înrolat în armată. Angelina Jolie nu a informat guvernul ucrainean despre intenția sa de a vizita țara, conform Politico.

Forțele Terestre ale Armatei Ucrainene au distribuit o declarație legată de incident, susţinând că persoana recrutată era șoferul vedetei, dar ulterior și-au șters declarația și au afirmat că nu pot nici confirma, nici infirma detaliile despre ceea ce s-a întâmplat.

Aceștia au spus: „Informațiile răspândite în mass-media sunt distorsionate, o anchetă este în curs de desfășurare și toate circumstanțele sunt în curs de clarificare.”

Biroul regional de recrutare militară din Mykolaiv a confirmat incidentul, spunând că șoferul lui Jolie era rezervist militar și a primit ordin să participe la recalificare militară. Nu este clar dacă șoferul a fost trimis imediat la recalificare sau va trebui să se prezinte ulterior.

Actriţa a vizitat unităţi medicale

Actriţa americană a vizitat unităţi medicale, inclusiv o maternitate şi un spital pentru copii din acest oraş ocupat de Rusia timp de mai multe luni în 2022, au transmis companii din presa locală şi naţională din Ucraina.

Un oficial local, Vitali Bogdanov, a publicat pe Facebook o fotografie care o prezintă pe Angelina Jolie în timp ce poartă o vestă antiglonţ şi cu însemne ucrainene.

Actriţa americană şi Guvernul de la Kiev nu au făcut deocamdată comunicări publice despre această vizită.

Vedeta hollywoodiană Angelina Jolie, care a ocupat funcţia de Trimis Special al Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) între anii 2012 şi 2022, a vizitat deja Ucraina la câteva luni după declanşarea invaziei ruse şi s-a întâlnit cu cetăţeni ucraineni strămutaţi în Liov, un oraş din vestul acestei ţări.