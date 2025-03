Momente terifiante pentru turiștii din Bangkok, surprinși de cutremurul de 7.7 la pisicinele de pe zgârie-nori

Momente terifiante pentru turiștii din Bangkok. Foto: Captură video

Momente de panică în capitala Thailandei, Bangkok, unde cutremurul puternic care a lovit Mynamar a avut o magnitudine de 7,3. Apa din pisicinele de pe acoperișul unor clădiri înalte s-a prăbușit peste oamenii de pe stradă. Turiștii care erau la pisicine au trăit momente de groază.

Zeci de filmări din capitala Thailandei arată momentele de panică. Cutremurul, care a avut o magnitudine de 7,7 în Myanmar și de 7,3 în Bangkok, a distrus mai multe clădiri, iar zeci de oameni sunt dați dispăruți după ce un zgârie-nori în construcție s-a prăbușit cu tot cu muncitorii care se aflau în interior.

Moment of the 7.7 Magnitude powerful earthquake in Bangkok, Thailand ?? (28.03.2025) pic.twitter.com/KOLTBVS4ES — Disaster News (@Top_Disaster) March 28, 2025

Turiștii care erau la pisicinele de pe acoperișul clădirilor înalte au trăit momente de groază.

???: Unbelievable scene in Bangkok: Earthquake hits while folks swim in a skyscraper pool. Water sloshes like a tidal wave, yet they ride it out! #Bangkok #earthquake pic.twitter.com/FiTIIsXjRO — WorldsQuant (@WorldsQuant) March 28, 2025

În capitala Thailandei, Bangkok, 70 de muncitori în construcții sunt acum dați dispăruți la locul prăbușirii unei clădiri în construcție. În momentul prăbușirii erau aproximativ 320 de lucrători pe șantier, iar 20 sunt prinși în puțurile lifturilor.

În nu există un bilnaț al deceselor, însă autoritățile din Myanmar au anunțat că sunt sute de morți. Victime sunt și în capitala Thailandei.