Momentul în care un TIR este spulberat de un tren în Olanda. Un km de cale ferată trebuie înlocuit în urma accidentului

Cinci persoane au suferit răni minore, în urma accidentului feroviar. FOTO: Captură video/

Un TIR a fost spulberat de un tren de mare viteză, joi, la o trecere la nivel cu calea ferată, în Olanda. În urma accidentului feroviar, cinci persoane au fost rănite, potrivit presei locale.

„Daunele aduse șinei sunt incredibil de extinse”, a declarat managerul feroviar. „Un kilometru de cale ferată trebuie înlocuit. Reparațiile vor continua până în weekend”, au precizat autoritățile.

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care un tren de mare viteză s-a izbit de un TIR la trecerea de cale ferată.

Accidentul s-a produs în jurul orei 11:30 la trecerea de pe Bredestraat. Videoclipul arată camionul pornind să traverseze trecerea de cale ferată, apoi frânează brusc și dă cu spatele, aparent pentru a evita traficul din sens opus. Camionul rămâne însă blocat în spatele barierelor care se închideau și, câteva secunde mai târziu, este lovit de un tren.

Cinci persoane au suferit răni minore. Toate cele cinci victime se aflau în camion. Aproximativ 200 de pasageri se aflau în tren. Aceștia au fost evacuați și duși la gara Den Bosch.

Accidentul a avut consecințe de amploare asupra traficului feroviar pe ruta dintre Utrecht și Den Bosch, a relatat presa olandeză. Nu au circulat trenurile între Geldermalsen și Den Bosh.

ProRail, operatorul de transport feroviar, a publicat înregistrarea video a accidentului pentru a crește gradul de conștientizare și a îmbunătăți comportamentul la trecerile la nivel cu calea ferată.

„Siguranța începe cu vigilență și alegerile corecte - în special în cazul vehiculelor grele”, a declarat ProRail. „Mai bine să deteriorezi o barieră decât să pui o viață în pericol. Dacă ești blocat între bariere: Continuă să mergi.”