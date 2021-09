Cel puțin zece morți într-un incendiu la un spital COVID-19 în Macedonia de Nord

Ministrul sănătății, Venko Filipce, a declarat că, probabil, bilanțul va crește.

Sunt 10 morti confirmați în acest moment, și alți câteva zeci răniți.

Focul a fost anunțat la ora 19 GMT, iar pompierii au avut nevoie de cateva ore ca să îl stingă.

Nu e clar, deocamdată, câți pacienți se aflau internați în spital.

Oficialii Ministerului Sănătății din Macedonia de Nord au declarat că personalul medical rănit și pacienții evacuați au fost transferați la unități din Skopje.

15 people have reportedly been killed and more than 20 others injured in a fire at a Covid hospital in North Macedonia pic.twitter.com/ncSx1qf5uD