Morți și răniți la o bază militară din Canada. Autoritățile confirmă că s-a produs un incendiu uriaș

1 minut de citit Publicat la 09:30 18 Oct 2026 Modificat la 09:31 18 Oct 2026

Un incendiu la o bază militară din Canada s-a soldat cu morți și răniți. Sursă foto: captură video Global News Canada via X

Un incendiu de amploare, produs la o bază militară din provincia canadiană Alberta, s-a soldat cu morți și răniți, a declarat David McGuinty, ministrul Apărării din această țară, citat duminică de BBC.

Un bilanț exact al victimelor nu a fost disponibil imediat. Surse neconfirmate oficial indică cel puțin șapte morți. Forțele Armate Canadiene colaborează cu autoritățile locale pentru a gestiona incendiul și investighează cauzele acestuia, a precizat McGuinty, care a descris situația drept „în desfășurare și delicată”.

#BREAKING: At least seven people are dead and dozens more left injured from an explosion and fire at the CFB Wainwright, according to multiple military sources. https://t.co/AWfo4yxkc5 — Globalnews.ca (@globalnews) October 18, 2026

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a scris pe platforma X că a avut loc un „incident grav, care a provocat un incendiu de proporții”.

A serious incident creating a major fire has occurred at CFB Wainwright, in Alberta. Our thoughts are with all the brave women and men affected. We are working closely with the Government of Alberta and local authorities. Premier Smith and I are in close contact as are our relevant ministers and officials. — Mark Carney (@MarkJCarney) October 18, 2026

Baza militară Wainwright, unde a izbucnit incendiul, este „baza principală pentru exerciții de instruire cu muniție reală”, potrivit postului public de televiziune CBC. Într-o zi obișnuită, în incinta bazei se află aproximativ 690 de militari și 300 de angajați civili, potrivit sursei citate.

Incendiul de sâmbătă „s-a extins rapid din cauza vântului puternic” și a trecut de gardurile bazei, a precizat administrația districtului municipal Wainwright.

Nu este clar momentul exact în care a izbucnit incendiul, însă prima informare a autorităților districtuale a fost publicată sâmbătă, în jurul orei locale 17:30. Oficialii i-au îndemnat locuitorii să evite zona și să acorde prioritate vehiculelor de intervenție în caz de urgență.