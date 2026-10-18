Antena 3 CNN Externe Morți și răniți la o bază militară din Canada. Autoritățile confirmă că s-a produs un incendiu uriaș

Morți și răniți la o bază militară din Canada. Autoritățile confirmă că s-a produs un incendiu uriaș

A.I.
1 minut de citit Publicat la 09:30 18 Oct 2026 Modificat la 09:31 18 Oct 2026
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Un incendiu la o bază militară din Canada s-a soldat cu morți și răniți. Sursă foto: captură video Global News Canada via X

Un incendiu de amploare, produs la o bază militară din provincia canadiană Alberta, s-a soldat cu morți și răniți, a declarat David McGuinty, ministrul Apărării din această țară, citat duminică de BBC.

Un bilanț exact al victimelor nu a fost disponibil imediat. Surse neconfirmate oficial indică cel puțin șapte morți. Forțele Armate Canadiene colaborează cu autoritățile locale pentru a gestiona incendiul și investighează cauzele acestuia, a precizat McGuinty, care a descris situația drept „în desfășurare și delicată”.

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a scris pe platforma X că a avut loc un „incident grav, care a provocat un incendiu de proporții”.

Baza militară Wainwright, unde a izbucnit incendiul, este „baza principală pentru exerciții de instruire cu muniție reală”, potrivit postului public de televiziune CBC. Într-o zi obișnuită, în incinta bazei se află aproximativ 690 de militari și 300 de angajați civili, potrivit sursei citate.

Incendiul de sâmbătă „s-a extins rapid din cauza vântului puternic” și a trecut de gardurile bazei, a precizat administrația districtului municipal Wainwright.

Nu este clar momentul exact în care a izbucnit incendiul, însă prima informare a autorităților districtuale a fost publicată sâmbătă, în jurul orei locale 17:30. Oficialii i-au îndemnat locuitorii să evite zona și să acorde prioritate vehiculelor de intervenție în caz de urgență.

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Etichete: baza militara Canada incendiu morti Mark Carney

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