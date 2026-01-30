Moscova, lovită de cele mai abundente ninsori din ultimii peste 200 de ani. Strat record de zăpadă

Trenurile de navetiști din zona Moscovei au avut întârzieri, iar mașinile au rămas blocate în ambuteiaje lungi. FOTO: Hepta

Moscova a înregistrat cea mai mare ninsoare din ultimii peste 200 de ani, au declarat joi meteorologii Universității de Stat din Moscova, potrivit Euronews.

Imaginile din orașul cu aproximativ 13 milioane de locuitori i-au arătat pe locuitori care se chinuiau să se descurce prin grămezi mari de zăpadă pe străzile din districtul său central.

Trenurile de navetiști din zona Moscovei au avut întârzieri, iar mașinile au rămas blocate în ambuteiaje lungi joi seara.

„Ianuarie a fost o lună rece și neobișnuită la Moscova”, a declarat universitatea pe rețelele de socializare.

„Până pe 29 ianuarie, Observatorul Meteorologic al Universității de Stat din Moscova a înregistrat aproape 92 mm de precipitații, ceea ce reprezintă deja cea mai mare valoare din ultimii 203 ani”, a adăugat acesta.

Grămezile de zăpadă de pe sol au atins joi o înălțime de până la 60 de centimetri în unele părți ale capitalei.

Nivelul zăpezii tasate depășește cu mult măsurătorile științifice ale precipitațiilor, care măsoară cantitatea de apă căzută.

Ninsoarea record a fost „cauzată de cicloane adânci și extinse cu fronturi atmosferice ascuțite care au trecut peste regiunea Moscovei”, a declarat observatorul.

La începutul acestei luni, regiunea Kamchatka din estul îndepărtat al Rusiei a declarat o situație de urgență din cauza unei furtuni de zăpadă masive care a lăsat orașul său principal parțial paralizat.

Imaginile, răspândite pe scară largă în online, au arătat grămezi uriașe de zăpadă ajungând până la etajul doi al clădirilor și oameni săpând drum prin zăpezi în timp ce zăpada acoperea mașinile.