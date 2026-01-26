Motorul economic al Europei pregătește eliminarea „jumătății de normă”. Cine vrea să muncească mai puțin va avea nevoie de permis

Publicat la 21:27 26 Ian 2026

Partidul cancelarului Mertz se pregătește să elimine munca fracționată în Germania. Imagine cu rol ilustrativ. Foto: Getty Images

Uniunea Creștin-Democrată, partidul cancelarului Friedrich Merz și principala formațiune de guvernământ din Germania, intenționează să elimine posibilitatea lucrătorilor de a munci mai puține ore pe zi, scrie The Guardian.

Conform sursei citate, partidul se află sub presiunea puternicului grup care reprezintă în CDU întreprinderile mici și mijlocii.

Acesta cere interzicerea dreptului legal de a lucra fracțiuni de normă și susține că că aceia care doresc să muncească mai puține ore trebuie să obțină o permisiune specială.

În prezent, orice angajat din cea mai mare economie a Europei are dreptul fundamental de a presta muncă cu fracțiune de normă, remarcă The Guardian.

Mulți lucrători, în special femeile, optează adesea pentru această variantă, din motive legate de îngrijirea copiilor sau a rudelor în vârstă.

Ce argumente aduc cei care vor interzicerea fracțiunilor de normă

Grupul de business din CDU argumentează că economia germană suferă de lipsa lucrătorilor calificați, iar în aceste condiții "nimeni nu ar trebui să aibă dreptul legal de a-și face 'un stil de viață' din muncă la fracțiune de normă".

"Cei care pot munci mai mult trebuie să muncească mai mult", a declarat Gitta Connemann, șefa aripii de afaceri din CDU pentru publicația Stern.

Revista citată a obținut o copie a moțiunii vizând eliminarea muncii fracționate.

Se așteaptă aceasta să fie adoptată la conferința generală a CDU de la Stuttgart, luna viitoare.

Din acel moment, moțiunea va face parte din politica oficială a partidului.

The Guardian notează că această inițiativă se potrivește cu comentariile făcute de cancelarul Friedrich Merz despre ceea ce șeful guvernului de la Berlin a numit "lipsa de motivație" a germanilor.

Presat să ia măsuri pentru a accelera creșterea economică, liderul conservator le-a spus alegătorilor că prosperitatea țării nu va putea fi menținută "cu o săptămână de lucru de patru zile" și cu accentul pus pe "echilibrul între viața profesională și cea personală".

Recent, cancelarui i-a acuzat pe conaționali că escrochează sistemul cu adeverințe medicale false.

Cancelarul a criticat, în context, relaitiva ușurință cu care se pot obține, "prin telefon", scutirile de la medicii de familie.

Dreptul la muncă parțială ar urma să fie păstrat doar pentru cei care îngrijesc copii și rude sau merg la cursuri de formare profesională

Moțiunea facțiunii de business din CDU prevede scutiri de la regula generală pentru persoanele care cresc copii, îngrijesc rude sau participă la cursuri de dezvoltare profesională.

Cei care în prezent au ales să lucreze la jumătate de normă și nu se încadrează în aceste categorii ar urma să piardă dreptul de a munci norme fracționate.

Șefa grupului de afaceri din CDU a întâmpinat deja opoziție internă la moțiunea sa.

"O astfel de restricție echivalează cu a pune carul înaintea boilor", a declarat Dennis Radtke, președintele aripii sociale a CDU.

El a argumentat că limitarea dreptului la muncă cu timp parțial numai la îngrijitori și părinți ar necesita definirea nivelului și a vârstei până la care o astfel de îngrijire este necesară, în condițiile în care aceste aspecte "trebuie să fie decise de fiecare familie în parte".

IG Metall, puternicul sindicat al metalurgiștilor germani, și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea.

"Problema nu este lipsa de voință sau de performanță, ci ține de condițiile inadecvate pentru cei care nu pot lucra cu normă întreagă", a declarat șefa sindicatului, Christiane Benner.

Studiu: 40% din lucrătorii germani prestează fracțiuni de normă

Conform Institutului german pentru Cercetarea Ocupării Forței de Muncă, rata ocupării cu fracțiune de normă în țară a crescut la puțin peste 40% în al treilea trimestru al anului 2025.

Rezultatul vine parțial pe seama creșterii ocupării în sectoare precum sănătatea, serviciile sociale, educația și învățământul și în contextul scăderilor în industria prelucrătoare, unde munca cu normă întreagă reprezintă regula.

Comparativ, norma de muncă fracționată a înregistrat o pondere de 24% în Regatul Unit în 2025 și puțin sub 18% în Franța, în 2024.

În Germania, 76% dintre lucrătorii cu fracțiune de normă sunt femei, procentaj similar cu Regatul Unit și Franța.