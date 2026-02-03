„Munca opțională”, așa cum o vede Elon Musk, prinde contur: Marea Britanie analizează venitul de bază universal din cauza AI

Musk spune că roboții vor furniza servicii esențiale, precum asistența medicală / Foto: Getty Images

Viziunea lui Elon Musk despre un viitor în care munca devine opțională, pe fondul extinderii inteligenței artificiale (AI) și al automatizării, începe să prindă contur și în discursul politic. În Marea Britanie, guvernul ia în calcul introducerea unui venit de bază universal ca mijloc de a sprijini lucrătorii din industriile în care inteligența artificială amenință să-i înlocuiască, potrivit Fortune.

Elon Musk, CEO-ul Tesla, a declarat în urmă cu câteva săptămâni, la Forumul de Investiții SUA–Arabia Saudită de la Washington, că, în următorii 10–20 de ani, munca va fi opțională, iar banii vor deveni irelevanți datorită AI și roboticii. El a comparat adesea decizia de a avea un loc de muncă cu întreținerea din pasiune a unei grădini de legume.

„Predicția mea este că munca va fi opțională. Va fi ca practicarea unui sport sau ca un joc video sau ceva de genul acesta”, a spus Musk.

„Dacă vrei să muncești, e la fel cum poți merge la magazin să cumperi legume sau poți să le cultivi în curtea ta. Este mult mai greu să cultivi legume în curtea ta, iar unii oameni încă fac asta pentru că le place să cultive legume”, a spus Musk, citat de Fortune.

Recent, Musk a reluat subiectul la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, susținând că „oamenii vorbesc adesea despre rezolvarea sărăciei globale sau, în esență, despre cum putem face ca toată lumea să aibă un nivel de trai foarte ridicat? Cred că singura modalitate de a face acest lucru este inteligența artificială și robotica”, a explicat el.

Musk spune că roboții vor furniza servicii esențiale

În viziunea sa, roboții vor depăși numeric populația umană și vor furniza servicii esențiale, precum asistența medicală, în timp ce banii și economiile pentru pensie își vor pierde relevanța.

Deși Musk nu a detaliat modul în care ar funcționa concret un astfel de sistem, ideea unui venit universal capătă tot mai multă atenție pe măsură ce AI transformă piața muncii.

În acest context, ministrul britanic pentru investiții, Lord Jason Stockwood, a declarat pentru Financial Times că guvernul ia în calcul introducerea unui venit de bază universal ca mijloc de a sprijini lucrătorii din industriile în care inteligența artificială amenință să-i înlocuiască.

„Fără îndoială, va trebui să ne gândim foarte atent la modul în care putem facilita accesul acelor industrii care dispar, deci la un fel de UBI, un fel de mecanism de învățare pe tot parcursul vieții, astfel încât oamenii să se poată recalifica”, a declarat Stockwood.

Stockwood, care a fost numit în Camera Lorzilor în septembrie 2025, este un investitor de lungă durată în domeniul tehnologiei și fostul director general al brokerului de asigurări Simply Business.

El a mai explicat că pe lângă beneficiile multiple ale inteligenței artificiale, există și anumite riscuri.

Potrivit acestuia, AI consolidează inegalitatea și face ca o mică grupare de elite extrem de bogate să devină și mai bogate.

„Mă gândesc la creșterea productivității și la bogăția pe care o poate crea AI, dar trebuie să ne gândim și la pericolul pe termen scurt pe care îl reprezintă faptul că aceasta doar consolidează inegalitatea și face ca o mică grupare de elite extrem de bogate să devină și mai bogate, deoarece controlează capitalul și tehnologiile”, a mai spus ministrul.

Impactul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă

Viitorul forței de muncă arată incert, avertizează unii specialiști. Dacă unele voci susțin că inteligența artificială aduce noi locuri de muncă , alții văd o revizuire completă a muncii așa cum o știm.

Directorul general al Anthropic, Dario Amodei, susține că inteligența artificială va avea un impact „neobișnuit de dureros” asupra pieței muncii.

„AI nu este un substitut pentru anumite locuri de muncă umane, ci mai degrabă un substitut general al forței de muncă pentru oameni”, a scris el, pe blogul său, zilele trecute.

În unele companii, restructurările au avut loc deja.

Gigantul Amazon a anunțat recent că va concedia aproximativ 16.000 de angajați, începând de astăzi, în efortul de a-și „consolida” afacerea prin reducerea „straturilor” și a „birocrației” din cadrul forței de muncă.

Inițial, Amazon a pus concedierile din octombrie pe seama schimbărilor generate de inteligența artificială. Ulterior însă, directorul general Andy Jassy a precizat că deciziile nu au fost legate de reducerea costurilor sau de AI, ci de nevoia de „aliniere” în interiorul companiei.

Poate funcționa un venit de bază universal?

Ideea venitului de bază universal nu este una nouă. Potrivit Stanford Basic Income Lab, doar în Statele Unite au fost testate 163 de programe pilot, dintre care 41 sunt încă active. Printre cei care au finanțat astfel de experimente se numără și Sam Altman, prin proiectul OpenResearch, care a lansat primele studii în acest domeniu în 2020.

Scopul acestor programe este oferirea unor plăți regulate, în special persoanelor cu venituri mici. Cu toate acestea, rezultatele implementării acestor programe pilot au arătat că cheltuieli mai mari pentru nevoile de bază și pentru sprijinirea altor persoane.

Totodată, însă, majoritatea beneficiarilor și-au păstrat locurile de muncă, contrar opiniilor că un venit garantat ar duce la scăderea forței de muncă.