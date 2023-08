A murit Mark Margolis. Actorul era cunoscut pentru rolul din "Breaking Bad”

Anunțul trist a fost făcut de fiul său, CEO-ul Knitting Factory Entertainment, Morgan Margolis.

Actorul a murit la Spitalul Mount Sinai din New York, fiind bolnav.

Unul dintre cele mai cunoscute roluri a fost cel jucat în serialul „Breaking Bad”, unde l-a interpretat pe Hector Salamanca.

Pentru acest rol, actorul a fost nominalizat la premiile Emmy.

Citește și: Celebrul actor Julian Sands este mort. Autoritățile au confirmat identitatea rămășițelor umane găsite în munți

Margolis a mai avut roluri în „Scarface”, „Ace Ventura: Pet Detective” și „Oz”. A lucrat adesea cu regizorul Darren Aronofsky și a apărut în șase dintre filmele sale.

Pe lângă rolurile sale memorabile din „Breaking Bad” și „Better Call Saul”, Margolis a mai notat apariții importante și în seriale de televiziune precum „The Equalizer”, „Oz”, „Kings” și „American Horror Story: Asylum”, și a avut apariții ca invitat în serialele „Californication”, „Gotham”, „Crossing Jordan” și „The Affair”.

He was part of one of the best scenes in TV history. RIP Mark Margolis, AKA Hector Salamanca ?️ pic.twitter.com/WmT5udPU9I