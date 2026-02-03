Musk îl atacă pe premierul Pedro Sanchez, după ce Spania a decis să interzică rețelele sociale pentru copii: „Un tiran”

Sanchez a declarat că guvernul său va introduce un nou proiect de lege pentru a-i trage la răspundere pe directorii de reţele sociale. Foto: colaj Getty Images

Elon Musk a lansat un atac furibund la adresa premierului spaniol Pedro Sanchez, după ce acesta din urmă a anunțat o serie de măsuri împotriva rețelelor sociale, între care interzicerea accesului pentru copiii sub 16 ani. Reacția omului de afaceri american a venit pe rețeaua socială X, pe care o deține, și care este și ea vizată de modificările anunțate de premierul Spaniei. Elon Musk a spus că Sanchez este „un tiran şi un trădător pentru poporul spaniol”, relatează Agerpres.

„Sanchez cel necinstit este un tiran şi un trădător pentru poporul Spaniei”, a postat Musk pe reţeaua X.

Dirty Sánchez is a tyrant and traitor to the people of Spain ? https://t.co/B3oyHrBYpR — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026

Premierul Sanchez a declarat marţi că Spania va interzice accesul minorilor sub 16 ani la reţelele de socializare, iar platformele vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, relatează Agerpres.

Guvernul de coaliţie de stânga al lui Sanchez s-a plâns în repetate rânduri de proliferarea discursului instigator la ură, a conţinutului pornografic şi a dezinformării pe reţelele de socializare, spunând că acestea au efecte negative asupra tinerilor.

„Copiii noştri sunt expuşi unui spaţiu în care nu au fost niciodată meniţi să navigheze singuri. Nu vom mai accepta asta. Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital”, a declarat Sanchez într-un discurs la Summitului Mondial al Guvernelor din Dubai, solicitând altor ţări europene să implementeze măsuri similare.

Sanchez a declarat că guvernul său va introduce, de asemenea, săptămâna viitoare un nou proiect de lege pentru a-i trage la răspundere pe directorii de reţele sociale pentru conţinutul ilegal şi instigator la ură, precum şi pentru a incrimina manipularea algoritmică şi amplificarea conţinutului ilegal.

El a adăugat că procurorii vor explora modalităţi de a investiga posibile încălcări ale legii comise de Grok, TikTok şi Instagram.

Australia a devenit în decembrie prima ţară care a interzis reţelele sociale pentru copiii sub 16 ani, o decizie urmărită îndeaproape de alte state care iau în considerare măsuri similare bazate pe vârstă, cum ar fi Marea Britanie, Franța și Portugalia.