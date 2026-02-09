Musk se oferă să acopere costurile legale pentru victimele lui Epstein care își numesc public abuzatorii, dacă sunt date în judecată

Elon Musk, fondatorul Tesla și SpaceX. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Elon Musk a declarat duminică că este dispus să plătească onorariile avocaților pentru orice victime ale infractorului sexual decedat Jeffrey Epstein, care sunt dispuse să iasă în față și să își numească public agresorii, dar se tem să facă acest lucru din cauza riscului de a fi date în judecată.

„Voi plăti apărarea oricărei persoane care spune adevărul despre acest lucru și este dată în judecată pentru că a făcut-o”, a spus Musk.

Musk a făcut această ofertă ca reacție la o postare pe X a comentatorului conservator Matt Walsh, care distribuise un nou mesaj de interes public (PSA) realizat de femei care au declarat că au fost abuzate de Epstein și de „prietenii săi bolnavi”. PSA-ul a fost lansat în duminica Super Bowl-ului, și îi îndemna pe procurorul general Pam Bondi să „ia atitudine” alături de victimele lui Epstein.

„Toate merităm adevărul”

„După ani în care am fost ținute separate, stăm acum unite”, au spus unele dintre femei în PSA. „Pentru că această fată merită adevărul”, au spus ele, prezentând fotografii cu ele însele din perioada presupuselor abuzuri. „Pentru că toate merităm adevărul”, repetă ele.

Walsh a spus că este „total pentru” publicarea fiecărui dosar pe care Departamentul de Justiție (DOJ) îl are despre Epstein. Însă s-a întrebat de ce femeile din videoclip nu au spus public cine, din cercul lui Epstein, le-a făcut rău.

„Aceste femei ar putea pur și simplu să-și numească agresorii în orice moment”, a scris el. „În schimb, au pornit o campanie de promovare de luni de zile, care, în mod curios, nu a început decât exact în momentul în care Joe]Biden a părăsit funcția. Ele pretind că știu numele unor violatori de copii aflați în cele mai puternice poziții din societate, dar nu ni le spun.”

Ulterior, el le-a răspuns utilizatorilor care au spus că femeile se tem de consecințe legale, într-o postare de urmărire.

„Ar putea pur și simplu să dea numele oricăruia dintre numeroșii lor susținători din Congres (în mare parte foarte recenți), care ar putea citi numele cu voce tare de la tribuna Congresului, protejându-se astfel pe ei înșiși și pe aceste femei de orice litigiu”, a scris Walsh. „Dar refuză să facă asta. De ce?”

Atunci a intervenit Musk, spunând că este dispus să plătească orice costuri legale cu care s-ar confrunta femeile.

Și numele șefului Tesla și SpaceX a apărut în cel mai recent lot de documente legate de Epstein, publicate la sfârșitul lunii ianuarie. Musk a criticat presa mainstream, „propagandiștii de extremă stângă” și persoanele „care sunt de fapt vinovate” pentru faptul că s-au concentrat ulterior pe legăturile sale cu Epstein, afirmând că știa că va fi „calomniat fără încetare” din acest motiv.