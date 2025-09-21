NATO este în alertă. Germania și Suedia au escortat un avion rusesc de recunoaștere care zbura deasupra Mării Baltice

Germania a interceptat un avion rusesc deasupra Mării Baltice. Sursa foto: NATO

Germania a ridicat duminică două avioane de luptă Eurofighter pentru a escorta o aeronavă rusească Il-20M care zbura deasupa Mării Baltice. Ulterior, avionul rusesc a fost escortat de forțele suedeze, notează publicația germană Bild.

„Încă o dată, detașamentul german de Alertă Rapidă, format din două avioane Eurofighter, a fost însărcinat de NATO să investigheze un avion neidentificat, fără plan de zbor sau contact radio, în spațiul aerian internațional.

Era un avion de recunoaștere rus IL-20M. După identificarea vizuală, am predat sarcinile de escortă ale avionului partenerilor noștri suedezi din NATO și ne-am întors la Rostock-Laage”, au precizat forțele aeriene germane într-un comunicat.

Once again, #NATO tasked the ?? German Quick Reaction Alert detachment, consisting of two Eurofighters, to investigate an unidentified aircraft without a flight plan or radio contact in international airspace. 1/2 pic.twitter.com/Apmj1pqTp8 — Germany at NATO (@GermanyNATO) September 21, 2025

Germania a interceptat un avion rusesc deasupra Mării Baltice

Totodată, consiliul NATO se va reuni marți pentru a discuta despre violarea spațiului aerian estonian de către Rusia. Autoritățile de la Talin au precizat că trei avioane rusești MIG-31 au intrat fără permisiune în spațiul aerian estonian vreme de 12 minute înainte ca acestea să fie forțate să se retragă.

„NATO a demonstrat că este pregătită să recurgă la forță în fața agresiunilor Rusiei”, a declarat, duminică, ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, după ce trei avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei vineri, 19 septembrie.

„Am văzut vineri că NATO funcționează foarte eficient... chiar până în punctul în care, dacă am fi cu adevărat forțați să folosim ultima soluție, care este utilizarea forței, atunci exista o pregătire și pentru aceasta”, a adăugat oficialul, potrvit The Kyiv Independent.

Avioanele de luptă rusești au intrat vineri în spațiul aerian estonian și s-au apropiat de capilata Talinn. Motiv pentru care Estonia a decis să solicite consultări cu aliații NATO, în temeiul articolului 4 din cadrul Tratatului Alianței.

Este al treilea incident de acest fel în mai puțin de o săptămână. Drone rusești au intrat în spațiul aerian al României și Poloiei, fapt ce i-a determinat pe aliații NATO să consolideze apărarea pe flancul estic al Alianei.