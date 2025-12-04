NATO își creează o flotă pentru a "vâna” submarinele rusești. Manevrele ordonate de Putin în Atlanticul de Nord alarmează aliații

2 minute de citit Publicat la 08:28 04 Dec 2025 Modificat la 08:28 04 Dec 2025

Activitatea submarinelor ruseşti în apele teritoriale britanice a crescut cu 30%. FOTO: Hepta

Marea Britanie și Finlanda vor opera împreună o flotă de fregate în Atlanticul de Nord, menită să “vâneze submarinele rusești”. Un acord în acest sens ar urma să fie semnat joi, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Acordul permit celor două țări să opereze în comun o flotă "interschimbabilă" de cel puţin 13 fregate, opt britanice şi 5 comandate de Oslo.

Flota de fregate va avea ca misiune mai ales "să vâneze submarinele ruseşti şi să protejeze infrastructura critică britanică", subliniază un comunicat al Ministerului britanic al Apărării.

Mișcarea vine după ce activitatea submarinelor ruseşti în apele teritoriale britanice a crescut cu 30% în ultimii doi ani, odată cu amplificarea tensiunilor cu Moscova provocate de războiul din Ucraina.

"În această perioadă de profundă instabilitate mondială, cu un număr tot mai mare de nave ruseşti detectate în apele noastre, trebuie să colaborăm cu partenerii internaţionali pentru a ne proteja securitatea naţională", a subliniat prim-ministrul britanic Keir Starmer.

Premierul britanic a subliniat că prin acest acord, Marea Britanie va avea capacitatea să își protejeze granițele și infrastructura.

Îngrijorări privind activitățile rusești în Atlanticul de Nord

Un incident care a adus în discuție creșterea amenințării ruse în Atlanticul de Nord a avut loc pe data de 10 noiembrie, când Ministerul britanic al Apărări a anunțat că nava de război rusească Yantar a fost detectată în apele britanice pentru a doua oară în acest an.

În ianuarie, Yantar a fost surprinsă în timp ce se ascundea în apropierea unor cabluri submarine, atunci un submarin nuclear al Marinei Regale Britanice a supravegheat-o, transmiţându-i un avertisment.

De asemenea, în luna noiembrie, o navă de patrulare britanică a interceptat o corvetă și un petrolier rusești după ce le-a urmărit prin Canalul Mânecii. Ambasada Rusiei la Londra a acuzat guvernul britanic de „incitare la isterie militaristă”, adăugând că Moscova nu are niciun interes să submineze securitatea Regatului Unit.

Regatul Unit şi aliaţii ei din cadrul NATO manifestă din ce în ce mai multe îngrijorări în legătură cu riscul pe care Rusia îl reprezintă pentru cablurile offshore, conductele şi alte elemente de infrastructură critică pentru conexiunea la internet.

Eventualele atacuri asupra cablurilor submarine ar putea provoca „perturbări catastrofale” ale sistemelor financiare şi de comunicaţii pe care se bazează britanicii, a avertizat Comitetul britanic pentru Strategia de Securitate Naţională, într-un raport din septembrie.

Oficialii britanici au acuzat Rusia că nava de război a îndreptat laserele către piloţii Royal Air Force care îi supraveghează activităţile.

În urmă cu câteva luni, Norvegia a anunţat achiziţionarea a cel puţin cinci fregate Type 26 de la grupul britanic BAE Systems, pentru 11,5 miliarde de euro.

Acestea sunt programate pentru livrare către Marina norvegiană începând cu 2030.