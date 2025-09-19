NATO și Uniunea Europeană reacționează după ce Rusia a încălcat spațiul aerian al Estoniei: „Vom răspunde cu determinare”

sursa foto: Getty

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și NATO au transmis mesaje ferme după cea mai recentă încălcare a spațiului aerian al Estoniei de către Rusia.

„Europa este alături de Estonia în fața celei mai recente încălcări a spațiului nostru aerian de către Rusia. Vom răspunde fiecărei provocări cu determinare, investind totodată într-un flanc estic mai puternic. Pe măsură ce amenințările escaladează, la fel va crește și presiunea noastră. Fac apel la liderii UE să aprobe rapid cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni”, a declarat von der Leyen, pe X.

„În cursul zilei de astăzi, avioane rusești au încălcat spațiul aerian estonian. NATO a răspuns imediat și a interceptat aeronavele rusești. Acesta este încă un exemplu al comportamentului iresponsabil al Rusiei și al capacității NATO de a reacționa”, a precizat și purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart.

Incidentul, petrecut vineri, a implicat trei avioane de vânătoare rusești MiG-31, care au pătruns în spațiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei fără plan de zbor, cu transponderele oprite și fără comunicare radio cu controlul traficului. Aparatele au rămas 12 minute în spațiul aerian estonian, iar bombardiere rusești s-au apropiat și de capitala Tallinn.

„Rusia a încălcat deja spațiul aerian al Estoniei de patru ori în acest an, ceea ce în sine este inacceptabil. Însă incursiunea de astăzi, care a implicat trei avioane de vânătoare care au intrat în spațiul nostru aerian, este de o îndrăzneală fără precedent”, a avertizat ministrul de externe estonian, Margus Tsahkna.

Este al treilea incident de acest fel într-o săptămână, după ce Polonia și România au raportat la rândul lor intruziuni aeriene.

Varșovia a semnalat trecerea a 16 drone peste graniță, unele vizând zona strategică Rzeszow, iar România a detectat recent o dronă rusească care a survolat spațiul său aerian aproape 50 de minute. Fragmente ale atacurilor rusești din Ucraina au ajuns deja de mai multe ori pe teritoriul românesc.