Nawrocki spune că Trump e singurul lider capabil să-l oprească pe Putin și îi avertizează pe liderii UE să nu se îndepărteze de SUA

Ceea ce face Donald Trump în numele europenilor, a spus el, „merită sprijin și un mare respect”. Foto: Getty Images

Donald Trump este singurul lider mondial capabil să-l oprească pe Vladimir Putin din a amenința Europa, a declarat președintele Poloniei. Karol Nawrocki i-a avertizat, de asemenea, pe liderii europeni să nu se îndepărteze de Statele Unite, susținând că SUA rămân garantul securității în Europa. În ceea ce privește amenințările lui Donald Trump că va anexa Groenlanda, președintele polonez susține că această chestiune spinoasă trebuie tranșată de premierul Danemarcei și președintele american. Donald Trump merită respectul europenilor, a conchis Nawrocki, potrivit BBC.

Într-un interviu acordat emisiunii Today de la Radio 4, președintele Poloniei a declarat că Vladimir Putin nu este de încredere, dar că Europa trebuie să facă tot ce îi stă în putință pentru a-l sprijini pe președintele Trump în eforturile sale de a pune capăt războiului din Ucraina.

Karol Nawrocki a adăugat că, în condițiile în care Rusia lui Vladimir Putin amenință atât Polonia, cât și Europa Centrală și de Est, președintele SUA este singura persoană care poate „să rezolve această problemă”, precum și să pună capăt războiului din Ucraina.

Polonia, în război hibrid cu Rusia din 2021

Referindu-se la incursiunea masivă a dronelor rusești din septembrie anul trecut, când peste 20 de aeronave fără pilot au pătruns în Polonia din Belarus și Ucraina, președintele Nawrocki a numit situația „extraordinară”, adăugând că „până atunci, niciun stat membru NATO nu a experimentat un atac cu drone la o asemenea scară”.

Rusia, a spus el, testa apărarea Poloniei și solidaritatea NATO.

El a afirmat că Polonia se află într-o stare de război hibrid cu Rusia din 2021, confruntându-se cu drone și dezinformare. Această activitate rusă din „zona gri” arată că „trăim vremuri periculoase”, a adăugat el.

Donald Trump „merită un mare respect”

Președintele Poloniei a fost întrebat despre prietenia sa cu Donald Trump, mai ales în contextul amenințărilor președintelui SUA de a prelua „prin orice mijloace” teritoriul autonom danez Groenlanda, declarații care au neliniștit Europa și amenință să rupă alianța NATO veche de 77 de ani.

Statele Unite, a insistat el, în ciuda unor declarații recente contrare ale oficialilor americani, rămân garantul securității în Europa. Ceea ce face Donald Trump în numele europenilor, a spus el, „merită sprijin și un mare respect”. Președintele Nawrocki a afirmat că vede Europa „detașându-se” de Statele Unite și că acest lucru nu este benefic nici pentru securitatea economică, nici pentru securitatea militară a Uniunii Europene.

Rămâne însă problema spinoasă a Groenlandei. Această discuție, a spus el, ar trebui să rămână o chestiune între premierul Danemarcei și președintele Trump. Karol Nawrocki s-a declarat convins că această problemă va fi rezolvată prin NATO și prin dialog între Danemarca și SUA.

Președintele Nawrocki a folosit însă interviul și pentru a critica liderii europeni pentru ceea ce el a descris drept implicarea în „lucruri nu foarte importante, în chestiuni ideologice precum Pactul Verde, politica climatică, problemele legate de migrație”. Europa, a spus el, nu și-a construit reziliența și securitatea de-a lungul anilor, în timp ce Polonia alocă acum aproape 5% din PIB pentru apărare.