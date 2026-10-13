„Ne e dor de Karoline”. Oficialii de la Casa Albă se întreabă cât va rezista Katie Zacharia în funcție după prestația „stânjenitoare”

Katie Zacharia, noua purtătoare de cuvânt a lui Trump, la prima ei conferință de presă de la Casa Albă, 13 octombrie 2026. Sursa foto: Getty Images

Mai mulți oficiali de la Casa Albă se întreabă acum cât de mult va rezista Katie Zacharia în funcția de purtătoare de cuvânt a președintelui Donald Trump, după ce prima ei conferință de presă a durat doar 15 minute și a fost marcată de o gafă jenantă. Sursele CNN au declarat că deși Donald Trump nu va fi mulțumit de prestația ei, este posibil să fie totuși mai înțelegător dat fiind că a fost prima ei conferință de presă.

Un oficial de la Casa Alba a calificat prestația ei de la conferința de presă care a avut loc marți drept „neobișnuită”, în timp ce un altul a descris-o drept „grosolană”.

Zacharia a oprit conferința de presă după aproximativ 15 minute, iar mare parte din acest interval de timp l-a dedicat unei declarații în care a lăudat realizările lui Donald Trump. A răspuns apoi întrebărilor jurnaliștilor timp de 5 minute și jumătate.

Aceasta a cerut întrebări de la trei jurnaliști, al căror nume părea să le aibă scrise pe o listă: unul de la site-ul conservator Breitbart, așezat în secțiunea „new media”, un altul de la Fox News și un jurnalist de la Daily Mail.

Conferința de presă a fost semnificativ mai scurtă decât erau obișnuiți jurnaliștii de la Casa Albă. Fosta purtătoare de cuvânt Karoline Leavitt organiza conferințe de presă care durau, în medie, 45 de minute.

Oficiali de la Casa Albă au declarat pentru CNN că a fost o primă conferință de presă „stânjenitoare, rigidă și, pe alocuri, incomodă”. Un altul a declarat pentru CNN că deși performanța lui Zacharia „nu a fost grozavă”, a fost totuși doar prima ei conferință și se așteptă ca Donald Trump să fie îngăduitor.

„Nu există nicio îndoială că ne este dor de Karoline”, a spus un alt oficial.

Zacharia a spus că scurtează conferința de presă deoarece Trump urma, cel mai probabil, să răspundă în curând întrebărilor reporterilor pe peluza de sud a Casei Albe, înainte de a pleca spre Alaska.

„Voi încheia aici, deoarece președintele Trump se îndreaptă spre elicopterul Marine One pentru călătoria noastră istorică în Alaska, iar acolo îi putem adresa toate întrebările”, a spus ea.

Totuși, ea a oprit conferința după ce a făcut o gafă jenantă. În timp ce vorbea despre familia ei, a spus în loc de „soțul meu” „președintele meu”.

White House: My president—excuse me, my husband. That’s a good one. https://t.co/iO1dzrKx5j — Clash Report (@clashreport) October 13, 2026

CNN relatează că deocamdată nu se știe cât de des va organiza Zacharia conferințe de presă.

Leavitt, care a plecat din funcție în luna august, organiza conferințe de presă cel puțin o dată pe săptămână, înainte să dea naștere celui de-al doilea copil al ei.