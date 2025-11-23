Nepoata de 35 de ani a lui John F. Kennedy a anunțat că are cancer în stadiu terminal și mai puțin de un an de trăit

1 minut de citit Publicat la 12:43 23 Noi 2025 Modificat la 13:26 23 Noi 2025

Tatiana Schlossberg este jurnalistă specializată în probleme de mediu / sursă foto: Getty Images

Jurnalista Tatiana Schlossberg, nepoata fostului președinte John F. Kennedy, a dezvăluit sâmbătă că a fost diagnosticată cu cancer în stadiu terminal, medicul spunându-i că mai are mai puțin de un an de trăit, notează CNN.

Schlossberg este jurnalistă specializată în probleme de mediu și a doua fiică a fostului ambasador american Caroline Kennedy şi a designerului Edwin Schlossberg.

Tatiana Schlossberg, în vârstă de 35 de ani, a scris într-un articol publicat în revista The New Yorker că anul trecut a fost diagnosticată cu leucemie mieloidă acută cu o mutație rară cunoscută sub numele de Inversiunea 3, o anomalie genetică întâlnită în mai puţin de 2% din cazurile de LMA.

Ea şi soţul ei, George Moran, au un băiat de 3 ani şi o fetiță de 1 an.

Aceasta a adăugat că a descoperit boala în 2024, în momentul în care a născut-o pe fiica sa.

„Nu credeam - nu puteam să cred - că vorbeau despre mine”, a scris Schlossberg. „Cu o zi înainte, însărcinată în nouă luni, înotasem un kilometru în piscină. Nu eram bolnavă. Nu mă simţeam bolnavă. De fapt, eram una dintre cele mai sănătoase persoane pe care le cunoşteam”, spune aceasta.

„Toată viaţa mea am încercat să fiu bună, o elevă bună, o soră bună”

În text, Schlossberg descrie un proces de tratament extrem de epuizant, care a presupus mai multe cure de chimioterapie, două transplanturi de măduvă osoasă și participarea la două studii clinice.

Ea a dezvăluit că, în septembrie, a fost diagnosticată și cu o formă a virusului Epstein-Barr, care i-a afectat grav rinichii, iar din cauza complicațiilor a fost nevoită să reînvețe să meargă.

„În timpul ultimului studiu clinic, medicul meu mi-a spus că mă poate ţine în viaţă timp de un an, poate”, a scris ea.

Schlossberg a spus că îi pare rău că diagnosticul său adaugă un capitol tragic istoriei familiei sale, care include asasinarea lui John F. Kennedy în 1963 și a unchiului său, fostul procuror general Robert F. Kennedy, în 1968.

„Toată viaţa mea am încercat să fiu bună, să fiu o elevă bună, o soră bună şi o fiică bună, să o protejez pe mama mea şi să nu o supăr sau să o enervez niciodată”, scrie ea.

„Acum am adăugat o nouă tragedie în viaţa ei, în viaţa familiei noastre, şi nu pot face nimic pentru a opri asta”, a mai spus aceasta.