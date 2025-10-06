Netanyahu i-a urat lui Putin „La mulți ani” într-o discuție telefonică despre Gaza și Iran

Benjamin Netanyahu a avut o vizită de stat în Rusia în ianuarie 2020. Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin și Benjamin Netanyahu au vorbit, luni, despre planul anunțat de Donald Trump pentru soluționarea conflictului din Fâșia Gaza. Președintele rus a subliniat sprijinul Kremlinului pentru o soluţie a conflictului israeliano-palestinian bazată pe „principii juridice internaționale stabilite”, relatează EFE, potrivit Agerpres. De asemenea, premierul israelian a profitat că este ajunul aniversării lui Vladimir Putin și i-a urat acestuia „la mulți ani”.

„Situaţia actuală din Orientul Mijlociu a fost discutată în profunzime, inclusiv planul preşedintelui american Donald Trump de normalizare a relaţiilor în Fâşia Gaza. Vladimir Putin a subliniat poziţia fermă a Rusiei în favoarea unei soluţii cuprinzătoare la problema palestiniană, bazată pe principii juridice internaţionale stabilite”, a relatat Kremlinul.



Vladimir Putin a declarat joi la Clubul de dezbateri Valdai că Rusia este dispusă să sprijine „în termeni generali” planul preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, pentru încetarea războiului şi viitorul Fâşiei Gaza.



„Părţile au făcut un schimb de opinii cu privire la alte probleme regionale. În special, s-a exprimat interesul pentru căutarea unor soluţii bazate pe negocierile privind programul nuclear al Iranului şi stabilizarea viitoare a Siriei” în timpul discuţiilor, a declarat preşedinţia rusă.

Netanyahu a profitat de ocazie pentru a-l felicita pe Putin cu ocazia zilei de naştere a acestuia, marţi. Președintele Rusiei împlinește 72 de ani.

La rândul său, liderul rus a felicitat poporul evreu cu ocazia sărbătorii Sucot, care rememorează vicisitudinile poporului evreu în timpul rătăcirii sale prin deşert după ce a scăpat din sclavia din Egipt.

Plan în 21 de puncte pentru Fâșia Gaza

Propunerea preşedintelui Trump, care beneficiază de sprijinul prim-ministrului israelian, prevede un armistiţiu imediat, retragerea treptată a armatei israeliene, eliberarea completă a ostaticilor în schimbul eliberării a sute de deţinuţi palestinieni şi trimiterea de ajutor umanitar prin intermediul ONU.

De asemenea, planul liderului de la Casa Albă în 21 de puncte pentru Fâşia Gaza prevede şi înfiinţarea unui guvern de tranziţie format din tehnocraţi palestinieni şi experţi internaţionali, supravegheat de un „Consiliu al Păcii” prezidat de Donald Trump, din care ar urma să facă parte și fostul prim-ministru britanic Tony Blair.