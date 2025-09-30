Netanyahu spune că „mare parte” din Gaza va rămâne sub ocupație. Miniștrii săi critică planul lui Trump și îl numesc „eșec răsunător”

Foto: Getty Images

Benjamin Netanyahu spune, la mai puțin de 24 de ore după ce a anunțat împreună cu Trump planul pentru Fâșia Gaza și spune că IDF „va rămâne în mare parte a teritoriului” și că Israelul nu a acceptat „sub nicio formă” crearea unui stat palestinian, relatează The Guardian.

„A fost o vizită istorică. În loc ca Hamas să ne ducă spre izolare, am întors situația și am izolat noi Hamas. Acum, întreaga lume, inclusiv lumea musulmană și arabă, pune presiune pe Hamas să accepte condițiile pe care le-am pregătit cu președintele Trump – să-i elibereze pe toți ostaticii – și vii și morți – în timp ce IDF va rămâne în mare parte din teritoriu”, spune prim-ministrul israelian.

Întrebat dacă a fost de acord cu crearea unui stat palestinian în timpul vizitei, Netanyahu a răspuns:

„Sub nicio formă nu, și nu este scris nici în acord. Dar am spus un alt lucru – că ne opunem ferm unui stat palestinian. Președintele Trump a spus-o și el, ne înțelege poziția. A declarat și la ONU că o astfel de decizie ar fi o recompensă uriașă pentru teroare și ar reprezenta un pericol pentru statul Israel. Desigur că nu voi fi de acord cu așa ceva”.

De cealaltă parte, ministrul israelian de finanțare, Bezalel Smotrich, un membru al coaliției de guvernare a lui Netanyahu, a calificat planul drept un „eșec diplomatic răsunător”.

„Estimarea mea este că se va termina în lacrimi. Copiii noștri vor fi obligați să lupte în Gaza din nou”, a spus el.