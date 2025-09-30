Rusia sprijină planul de pace pentru Fâșia Gaza: „Kremlinul salută întotdeauna eforturile lui Trump de a pune capăt acestei tragedii”

Rusia a criticat operaţiunile militare ale Israelului în Fâşia Gaza din ultimii doi ani şi susţine că soluţia cu două state este singura modalitate de a rezolva conflictul din Orientul Mijlociu. Foto: Getty Images

Federația Rusă susține planul de pace pentru Fâșia Gaza anunțat de președintele Donald Trump, într-o conferință de presă cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus marți că Moscova salută „întotdeauna” eforturile președintelui american de a pune capăt „tragediei” din enclavă, relatează Agerpres.

Dmitri Peskov și-a exprimat speranța că planul de pace va pune capăt conflictului declanşat de atacul comis pe 7 octombrie 2023 de Hamas împotriva Israelului.



„Kremlinul susţine şi salută întotdeauna toate eforturile preşedintelui Trump de a pune capăt acestei tragedii. Sperăm că acest plan va fi implementat şi va contribui la încheierea paşnică a evenimentelor din Orientul Mijlociu”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul unei conferinţe de presă, potrivit AFP şi Reuters.



Rusia a criticat operaţiunile militare ale Israelului în Fâşia Gaza din ultimii doi ani şi susţine că soluţia cu două state este singura modalitate de a rezolva conflictul din Orientul Mijlociu.



Propunerea preşedintelui Trump, care beneficiază de sprijinul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, prevede un armistiţiu imediat, retragerea treptată a armatei israeliene, eliberarea completă a ostaticilor în schimbul eliberării a sute de deţinuţi palestinieni şi trimiterea de ajutor umanitar prin intermediul ONU.



De asemenea, planul liderului de la Casa Albă în 21 de puncte pentru Fâşia Gaza prevede dezarmarea totală a Hamas, care ar urma să fie exclus de la guvernarea Fâşiei Gaza, şi înfiinţarea unui guvern de tranziţie format din tehnocraţi palestinieni şi experţi internaţionali, supravegheat de un „Consiliu al Păcii” prezidat de Donald Trump, din care ar urma să facă parte și fostul prim-ministru britanic Tony Blair.