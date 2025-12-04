Netanyahu spune că va merge la New York, în ciuda ameninţării primarului ales că îl va aresta în baza unui mandat de arestare al CPI

1 minut de citit Publicat la 07:35 04 Dec 2025 Modificat la 07:37 04 Dec 2025

„Da, voi veni la New York”, a declarat Netanyahu / FOTO: Getty Images

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri că intenţionează în continuare să meargă la New York, în ciuda ameninţărilor primarului ales Zohran Mamdani că îl va aresta în baza unui mandat de arestare al Curţii Penale Internaţionale (CPI), relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Da, voi veni la New York”, a declarat Netanyahu într-un interviu video acordat forumului Dealbook al The New York Times, fără a menţiona niciun eveniment sau dată specifică pentru călătorie.

Întrebat dacă ar dori să vorbească cu Mamdani, Netanyahu a răspuns: „Dacă se răzgândeşte şi recunoaşte dreptul nostru la existenţă, aceasta va fi o bună oportunitate de a începe un dialog”.

Membru al aripii stângi a Partidului Democrat, Zohran Mamdani va deveni în ianuarie primul primar musulman al New Yorkului, după victoria sa electorală de la începutul lunii noiembrie.

Mamdani a numit Israelul un „regim de apartheid” şi a denunţat ofensiva din Fâşia Gaza drept „genocid”. De asemenea, s-a pronunţat în repetate rânduri împotriva antisemitismului.

Primarul ales a promis că va trimite poliţia municipală pentru a executa mandatele de arestare pentru liderii căutaţi de CPI, în special Netanyahu şi preşedintele rus Vladimir Putin.

CPI, cu sediul la Haga, a emis mandate de arestare pe numele lui Benjamin Netanyahu, precum şi al fostului ministru israelian al apărării Yoav Gallant, pentru crime de război şi crime împotriva umanităţii în Fâşia Gaza în cadrul ofensivei israeliene lansate ca represalii pentru atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

Nici Statele Unite, nici Israelul nu recunosc CPI

În ciuda declaraţiilor lui Mamdani, o astfel de arestare pare foarte puţin probabilă, mai ales că nu este sigur că are autoritatea de a face acest lucru.

Oraşul New York găzduieşte cea mai mare populaţie evreiască din afara Israelului, precum şi sediul Naţiunilor Unite, unde Netanyahu participă în mod regulat la Adunarea Generală anuală.

De asemenea, Netanyahu a călătorit de mai multe ori la Washington pentru a se întâlni cu Donald Trump, susţinător ferm al Israelului şi care a impus sancţiuni împotriva CPI.