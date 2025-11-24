Noul look al lui Trump a ajuns viral. Mulți spun că îl copiază pe noul primar din New York, la o zi după ce s-a întâlnit cu Mamdani

Donald Trump, pe 22 noiembrie 2025, stânga, Zohran Mamdani, 2023, dreapta. Sursa foto: Colaj Profimedia Images

Donald Trump a prezentat un look nou de iarnă, iar oamenii spun că s-a inspirat de la un alt politician. Totuși, momentul devenit viral a apărut din cauza unei fotografii trucate, potrivit revistei People.

Sâmbătă, 22 noiembrie, un clip cu Trump, în vârstă de 79 de ani, a devenit viral pe X, după ce utilizatorii au observat că președintele se îndepărta de alegerile sale vestimentare obișnuite. De asemenea, au apărut comparații cu stilul primarului ales al orașului New York, Zohran Mamdani, care îl vizitase pe Trump la Casa Albă cu o zi înainte.

Un videoclip în care Trump poartă o eșarfă roșie sub un palton negru a devenit viral, după ce utilizatorul X Aaron Rupar l-a distribuit cu legenda: „Un look interesant pentru Trump azi.”

Clipul a strâns între timp peste 16 milioane de vizualizări, alături de mii de răspunsuri și redistribuiri — multe dintre acestea remarcând asemănările cu ținute purtate anterior de Mamdani, în vârstă de 34 de ani.

„Ieri i-a schimbat viața lui Trump mai mult decât știm”

Un anumit mesaj a folosit o imagine trucată a lui Mamdani, cu culorile hainelor modificate pentru a se potrivi schemei roșu-negru a lui Trump.

„Nu cred că chiar copiază look-ul,” a scris un utilizator X alături de instantaneul editat cu Mamdani, realizat în noiembrie 2023.

Alții au distribuit comparații amuzante, inclusiv o scenă din The Office în care Michael Scott (Steve Carell) copiază hainele și barbă lui Ryan Howard (B.J. Novak). „Trump se îmbracă precum Mamdani la o zi după ce s-a întâlnit cu el,” a scris cineva alături de o fotografie din scena respectivă.

„Se îmbracă chiar ca el acum, ieri i-a schimbat viața lui Trump mai mult decât știm,” a scris un alt utilizator, în timp ce altul a glumit că „stiliștii lui Trump au luat notițe” în timpul vizitei lui Mamdani.

Un alt utilizator a subliniat că look-ul de iarnă al lui Trump seamănă de fapt mai mult cu cel al unui alt politician — postând o fotografie cu Barack Obama purtând o eșarfă roșie și un palton negru la ultima lui aprindere oficială a Bradului de Crăciun în 2016. (n.r. a purtat o eșarfă roșie, în stil similar, și cu alte ocazii publice.)

Zohran Mamdani l-a vizitat pe Donald Trump la Casa Albă

Comparațiile de stil între Trump și Mamdani vin după recenta vizită a primarului ales al orașului New York la Biroul Oval, pe 21 noiembrie.

Retorica publică a celor doi politicieni înaintea întâlnirii fusese adversarială, astfel că mulți au fost surprinși când vizita primarului ales a decurs atât de bine.

După ceea ce atât Trump, cât și Mamdani au numit o discuție privată „de succes,” cei doi au răspuns întrebărilor presei.

Trump a subliniat cât de impresionat a fost de faptul că cei doi au căzut de acord asupra unor probleme majore, în timp ce Mamdani a evidențiat în mod repetat, în conferința de presă de după întâlnire, că în timpul campaniei sale pentru primărie a vorbit cu alegători ai lui Trump din New York, care spuneau constant că principala lor preocupare este costul vieții în oraș.

El și Trump au fost de acord că aceasta este o problemă importantă în viitor, la fel ca reducerea criminalității și construirea de noi locuințe.

Întrebat de un reporter dacă, în calitate de fost rezident al orașului New York, s-ar „simți confortabil” locuind în oraș „sub o administrație Mamdani”, Trump a spus că „da”.

„Da, aș face-o. Chiar aș face-o. Mai ales după întâlnire,” le-a spus el reporterilor. „Suntem de acord în mult mai multe privințe decât aș fi crezut.”