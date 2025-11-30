Netanyahu îi cere președintelui să-l grațieze. Și Trump a pledat pentru el: „Trabucuri și șampanie, cui naiba îi pasă?”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a trimis o cerere oficială de graţiere preşedintelui Isaac Herzog, în legătură cu acuzațiile de corupție care I se aduc.

Într-un comunicat transmis duminică, biroul premierului a anunțat că Netanyahu a depus o cerere de grațiere la departamentul juridic al Administrației Prezidențiale, scrie Politico.

Administrația Prezidențială a calificat demersul drept o „cerere extraordinară”, cu „implicații semnificative”.

Netanyahu se află în mijlocul unui proces de corupție blocat de mai mult timp. El este judecat pentru luare de mită, fraudă și abuz de încredere, inclusiv pentru primirea unor cadouri extravagante, între care trabucuri și șampanie.

Premierul israelian a fost inculpat în 2019, unele dintre anchetele care au stat la baza acuzațiilor datând încă din 2015.

Potrivit site-ului Administrației Prezidențiale, unul dintre „cele mai importante roluri” ale președintelui Israelului este puterea legală de a grația condamnații sau de a le modifica pedepsele.

Președintele SUA, Donald Trump, a cerut în repetate rânduri ca Netanyahu să fie grațiat, inclusiv recent, în octombrie. „Trabucuri și șampanie, cui naiba îi pasă de asta?”, a spus Trump într-un discurs la Ierusalim, descriindu-l pe Netanyahu ca fiind „unul dintre cei mai mari” lideri în timp de război.

Procesul a fost amânat în mod repetat, atât din cauza demersurilor juridice ale lui Netanyahu și ale avocaților săi, cât și în contextul preocupărilor de securitate și diplomație în timpul războiului din Gaza.

Netanyahu insistă că este nevinovat și susține că dosarele care îl vizează fac parte dintr-un complot orchestrat de liderii de stânga, care vor să îl înlăture.

În urmă cu două săptămâni, Isaac Herzog a primit o scrisoare de la președintele american Donald Trump, prin care acesta îl îndemna să ia în considerare acordarea unei grațieri prim-ministrului Benjamin Netanyahu. „Deși respect pe deplin independența sistemului de justiție israelian și cerințele acestuia, cred că acest „caz” împotriva lui Bibi, care a luptat alături de mine mult timp, inclusiv împotriva adversarului foarte dur al Israelului, Iranul, reprezintă o urmărire penală politică și nejustificată”, se arăta în scrisoare.

Scrisoarea vine după ce, și în discursul său din Knesset de luna trecută, Trump l-a îndemnat pe Herzog să-l grațieze pe Netanyahu.