„Nicio țară nu poate funcționa fără 68% din veniturile sale”. Palestina acuză Israelul că îi blochează banii, UE reconfirmă finanțarea

4 minute de citit Publicat la 23:37 24 Noi 2025 Modificat la 23:37 24 Noi 2025

Clădiri bombardate în Gaza. Foto: Profimedia Images

Uniunea Europeană a reconfirmat o finanțare de 82 de milioane de euro pentru Autoritatea Palestiniană, însă banii europeni nu sunt suficienți pentru a stabiliza un sistem care se apropie de colaps. Autoritățile palestiniene spun că Israelul reține de șase luni taxele ce reprezintă 68% din veniturile lor totale, adică aproape 4 miliarde de dolari, fonduri fără de care niciun stat nu ar putea funcționa.

Într-un interviu pentru Euronews, ministrul palestinian al Planificării și Cooperării Internaționale, Estephan Salameh, avertizează că situația este critică, respinge acuzațiile privind presupuse finanțări către „Fondul Martirilor” și critică rezoluția ONU bazată pe planul de pace al SUA, pe care o consideră „slabă, vagă și fără mecanisme de responsabilizare”.

„Scopul nostru este să consolidăm guvernanța, să construim o economie mai rezilientă, să stabilizăm finanțele, să îmbunătățim serviciile pentru populație și să creăm condiții pentru o guvernanță eficientă pe toate teritoriile”, a declarat Dubravka Suica, comisarul european pentru Mediterana.

Deși banii erau deja promiși anterior, fără angajamente suplimentare, ministrul palestinian a explicat pentru Euronews că această finanțare rămâne esențială pentru supraviețuirea Autorității Palestiniene și pentru furnizarea serviciilor de bază către populație.

Totuși, Salameh a spus că adevărata soluție pentru stabilizarea finanțelor Autorității Palestiniene ar fi deblocarea celor 4 miliarde de dolari (3,5 miliarde de euro) în taxe colectate și reținute de Israel.

Conform Acordurilor de la Oslo din 1993, Israelul colectează taxele și accizele pentru bunurile importate în teritoriile palestiniene și trebuie ulterior să transfere aceste fonduri către Autoritatea Palestiniană.

„Nu am primit banii noștri de la Israel timp de șase luni consecutive, iar acești bani reprezintă 68% din veniturile palestiniene. Nicio țară din lume nu poate funcționa fără 68% din veniturile sale”, a spus Salameh.

Reformele cerute de donatori

La reuniunea Grupului Donatorilor au participat 60 de delegații, care au subliniat nevoia ca Autoritatea Palestiniană – ce administrează în prezent doar părți din Cisiordania – să continue reformele fiscale, economice, administrative, sociale și educaționale.

„Avem ceea ce numim matricea de reforme între noi și Uniunea Europeană. Este structurată pe patru piloni principali și 53 de acțiuni sau jaloane”, a explicat ministrul.

„Din cele 53 de jaloane, am îndeplinit 21 dintre cele esențiale, iar restul sunt deja programate pentru implementare anul viitor și în 2027”, a adăugat el.

Controversele privind „Fondul Martirilor”

Conferința a avut loc într-un moment sensibil, după acuzațiile Israelului potrivit cărora programul „Fondul Martirilor” din Palestina ar continua să funcționeze prin canale ocolitoare și că fonduri europene ar fi ajuns acolo, deși oficial acest program a fost închis în februarie.

„Fondul Martirilor” oferea sprijin financiar familiilor palestinienilor răniți, uciși sau încarcerați de Israel. Israelul și SUA au criticat ani de zile programul, catalogându-l drept un sistem „pay for slay”, care ar recompensa atacurile împotriva Israelului. Autoritatea Palestiniană respinge aceste acuzații.

„Nu am folosit niciodată fonduri europene pentru această categorie a populației noastre, care include familiile prizonierilor, martirilor și răniților”, a subliniat Salameh.

„UE are suficiente audituri pentru a descoperi asta. Palestina este cea mai monitorizată țară din lume, deci nu este ușor să folosești greșit fondurile. Și, desigur, nu avem nicio intenție să facem asta”, a spus el.

Ministrul a explicat că, după adoptarea unei noi legi, sprijinul financiar este acordat acum pe baza a 42 de criterii sociale. Familiile celor răniți, uciși sau încarcerați trebuie și ele să depună cereri și primesc ajutor numai dacă se încadrează în criteriile sociale stabilite.

„Trebuie să ne asigurăm că toate segmentele societății noastre sunt sprijinite, pentru că nu vrem ca oamenii să recurgă la violență sau radicalizare. Este important să le arătăm o altă cale, iar acea cale vine cu oportunități”, a spus Salameh.

Rezoluția ONU privind planul de pace

Reuniunea donatorilor a avut loc la câteva zile după adoptarea unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU, care susține un plan de pace propus de Statele Unite – plan la care UE nu a contribuit – și autorizează o Forță Internațională de Stabilizare în Gaza.

Rezoluția sprijină rolul președintelui american Donald Trump în supravegherea unei autorități tranzitorii și deschide drumul către un posibil stat palestinian.

Salameh consideră rezoluția „un pas înainte”, deoarece prioritatea este oprirea războiului, dar spune că documentul are multe lipsuri.

„Referirea la autodeterminare, la soluția celor două state, la crearea statului palestinian este foarte slabă. Nu este puternică, nu este vizibilă. Nu are elemente de responsabilizare”, a spus el.

„Nu este clar nici ce se întâmplă cu granițele, nici cu perioada de tranziție. Totul este vag. Ce legi vor fi aplicate în Gaza? Vor respecta dreptul de proprietate? (…) Cine va furniza serviciile de bază pentru oamenii noștri: apă, electricitate, sănătate, educație? Cine va emite pașapoarte?”, a continuat ministrul.

Pentru UE, conferința donatorilor este o modalitate de a-și face vocea auzită în negocieri și un prilej pentru Autoritatea Palestiniană să reamintească faptul că reconstrucția Gaza trebuie coordonată de AP.

Deocamdată, încetarea focului rămâne fragilă, iar Hamas refuză să depună armele. Salameh spune că prioritatea Autorității Palestiniene este oprirea războiului și deschiderea frontierelor pentru intrarea ajutorului umanitar în Gaza.

Totodată, popularitatea AP a scăzut constant în ultimii ani. Doar 29% dintre respondenți se declară mulțumiți de performanța acesteia în timpul războiului, potrivit unui sondaj realizat luna trecută de Centrul Palestinian pentru Cercetare Politică și Studii (PSR) în Cisiordania și Fâșia Gaza.