Nicușor Dan participă prin videoconferință la reuniunea convocată de Keir Starmer și Emmanuel Macron pentru Strâmtoarea Ormuz

1 minut de citit Publicat la 09:15 17 Apr 2026 Modificat la 09:15 17 Apr 2026

Preşedintele României, Nicuşor Dan. Foto: Profimedia Images

Preşedintele Nicuşor Dan participă vineri, prin videoconferinţă, la reuniunea privind Iniţiativa Internaţională pentru Libertatea de Navigaţie în Strâmtoarea Ormuz, la invitaţia preşedintelui francez, Emmanuel Macron, şi a prim-ministrului Marii Britanii, Keir Starmer.

Reuniunea are loc începând cu ora 15:00, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

Macron şi Starmer au convocat vineri, la Paris, în format videoconferință, "reuniunea a ţărilor non-beligerante pregătite să contribuie la o misiune multilaterală şi pur defensivă" în Strâmtoarea Ormuz.

Evenimentul a fost confirmat de Palatul Elysee și de biroul premierului britanic.

Un purtător de cuvânt din Downing Street 10 a menționat că summit-ul are rolul de a avansa "către un plan multinaţional, coordonat şi independent pentru a proteja transportul maritim internaţional când conflictul se va fi încheiat".

La rândul său, ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a declarat că "deja câteva zeci de ţări au participat la lucrări pregătitoare, conduse în special de şefii lor de stat major, pentru a defini cadrul unei astfel de misiuni".

Ormuz, afectată de blocada Iranului și contra-blocada SUA

În urma eşecului negocierilor americano-iraniene desfăşurate recent la Islamabad, preşedintele american, Donald Trump, a anunţat o contra blocadă navală a porturilor iraniene, care a intrat în vigoare la 13 aprilie 2026.

Strâmtoarea Ormuz desparte Peninsula Arabică şi Iranul şi leagă Golful Persic de Golful Oman şi Marea Arabiei.

În punctul său cel mai îngust, strâmtoarea are o lăţime de 54 km şi este formată din canale navigabile cu lăţimea de 3,7 km pentru transportul maritim de intrare şi ieşire.

Coasta nordică a strâmtorii aparţine Iranului, iar coasta sudică, Emiratelor Arabe Unite şi Omanului.

Aproximativ 25% din comerţul maritim mondial cu petrol tranzitează strâmtoarea, iar opţiunile de ocolire a acesteia fiind limitate, orice perturbare a fluxurilor prin strâmtoare are consecinţe uriaşe pentru pieţele mondiale de petrol.

Închiderea strâmtorii are de asemenea implicaţii semnificative pentru comerţul global cu gaze, deoarece ar bloca exporturile de GPL din Qatar şi Emiratele Arabe Unite, care reprezintă împreună aproape 20% din exporturile globale de gaz petrolier lichefiat.