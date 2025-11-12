Nicuşor Dan: Vreau să-i mulţumesc preşedintelui Trump pentru cuvintele foarte amabile faţă de români

2 minute de citit Publicat la 15:17 12 Noi 2025 Modificat la 15:17 12 Noi 2025

Colaj Foto: Profimedia Images

Președintele României, Nicușor Dan, i-a mulțumit lui Donald Trump pentru „cuvintele foarte amabile” ale acestuia la adresa românilor și statului român. Șeful statului a spus că îi va comunica și personal acest lucru președintelui american, la momentul când se vor întâlni la Washington, în viitorul apropiat.

Nicușor Dan a fost întrebat, în timpul conferinței de presă de după prezentarea Strategiei Naționale de Apărare 2025-2030, cu privire la declarația recentă făcută de președintele american, la Casa Albă, pe tema retragerii unei brigăzi americane din România.

„Vreau să-i mulţumesc preşedintelui Trump pentru aceste cuvinte foarte amabile faţă de români şi faţă de statul român. O să fac asta şi personal, când o să avem ocazia”, a răspuns şeful statului.

Nicuşor Dan a precizat că „ceea ce e important este că ele confirmă că acea retragere a forţei rotaţionale nu a fost un gest politic, ci a fost un gest pur operational”.

„Reaşezarea, cum v-a spus săptămâna trecută şi secretarul general NATO, a fost o chestiune operaţională de reaşezare a forţelor americane în Europa”, a precizat președintele României.

Potrivit preşedintelui, în ceea ce priveşte relaţia României cu Statele Unite, „partea economică este foarte importantă pentru noi”.

„În pregătirea acelei vizite în Statele Unite au existat mai multe contacte şi mai multe idei de proiecte discutate la nivel de miniştri, în aceste ultime săptămâni”, a adăugat preşedintele Nicuşor Dan.

Donald Trump: Îmi plac românii, sunt un popor grozav

În cadrul întâlnirii de la Casa Albă a președintelui american cu Viktor Orban, Donald Trump și Pete Hegseth au discutat și despre România și despre retragerea unei brigăzi a armatei SUA de la baza Kogălniceanu. Trump spune că „relația cu România este foarte bună” și că „îi plac românii”, în timp ce Pete Hegseth a precizat că a făcut schimbările de trupe în România cu acordul Casei Albe și că mișcarea reprezintă doar „o rotație a trupelor în Europa”.

Donald Trump a făcut aceste precizări după ce i-a fost adresată o întrebare pe tema retragerii trupelor americane din România.

Reporter: Ați spus că nu veți retrage trupe din Europa, dar acum Pentagonul a anunțat că va retrage un număr semnificativ de trupe din România – ce s-a întâmplat, v-a ignorat Pentagonul sau v-ați răzgândit?

Donald Trump: Nu, Pentagonul nu ignoră nimic din ce spun. Mai facem schimbări, în total e același număr, doar că mai mutăm oameni, mie îmi plac mult românii, cred că sunt un popor grozav. Pete, dacă ai putea tu să spui ceva?

Pete Hegseth: Nimic din ce am făcut nu a fost necoordonat cu Casa Albă, totul face parte din perspectiva pe care o avem față de Europa și vor rămâne trupe în România, va fi doar o schimbare în felul în care facem rotația.

Donald Trump: Relația cu România e foarte bună, așa-i?

Pete Hegseth: Foarte bună și noi am coordonat asta cu secretarul general Rutte, cu aliații noștri, toată lumea a fost anunțată și totul a fost bine.

Donald Trump: Relația cu România e foarte bună, relația cu Europa e foarte bună. Nu sunt de acord cu ce face Europa în ce privește imigrația dar sunt de acord cu ei pe multe alte subiecte, tocmai am semnat cel mai bun acord comercial semnat vreodată – 950 miliarde de dolari și am reușit să-l obținem datorită tarifelor și e un acord foarte bun. Înainte eram tratați rău.