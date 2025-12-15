„Nimeni nu m-a crezut“. O femeie a câștigat jackpotul la loterie la câteva săptămâni după ce a învis cancerul. Cum va cheltui banii

Melissa Bourassa a câştigat 12.000 de dolari la Loterie. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O femeie din statul american Rhode Island a câștigat jackpotul la loterie la câteva săptămâni după ce medicii i-au spus că, oficial, a învis cancerul, a relatat People. „Nimeni nu m-a crezut. Așa că le-am arătat tuturor fotografia“, a povestit aceasta într-un interviu în cadrul căruia a dezvălui şi cum va cheltui o parte din bani.

Melissa Bourassa locuieşte în West Warwick, un oraş aflat în comitatul Kent din statul Rhode Island, iar, recent, ea a avut parte de două momente extrem de norocoase. Cel mai important este acela că, în cursul lunii trecute, ea a aflat că temutul cancer a dispărut complet din organismul ei, potrivit sursei citate. Iar al doilea este despre jackpotul câştigat la loterie.

„Am spus: «Dumnezeule, băieți, tocmai am câștigat 12.000 de dolari»“, a declarat americanca în timp ce vorbea cu o echipă de jurnalişti de la postul local de știri WPRI 12, conform sursei citate.

Ulterior, în cadrul interviului, Melissa Bourassaa mai povestit: „Ei au zis: «Săraca de ea. Nu poate număra zerourile». Nimeni nu m-a crezut, jur pe Dumnezeu. Așa că le-am arătat tuturor fotografia, iar ei au spus: «Tu glumeşti! Ați câștigat!»“.

Potrivit mărturiilor sale, și-a cumpărat biletul câștigător de la JJ’s Cafe din West Warwick, un local care este mai degrabă o a doua casă pentru ea. În urmă cu şase ani, Melissa Bourassa a început să lucreze aici. Iniţial, a fost angajată pentru curățenie, apoi a ajuns barmaniță, iar, ocazional, s-a ocupat și de decorațiunile interioare.

La începutul pandemiei, americanca a fost diagnosticată cu cancer la sân, iar colegii ei de la cafenea au organizat strângeri de fonduri pentru a o ajuta să își plătească facturile atunci când era prea bolnavă ca să muncească, în perioada în care s-a luptat cu temuta maladie.

„Pe 25 septembrie (n.r.: 2020), dr. Doreen Wiggins a efectuat o dublă mastectomie și a îndepărtat 14 ganglioni limfatici“, a mai adăugat Melissa Bourassa, a mai relatat publicaţia People.

Melissa Bourassa a dezvăluit oficialilor Loteriei că intenționează să folosească o parte din câștig ca să cumpere cadouri de sărbători colegilor săi, care au susţinut-o enorm în timp ce ea se lupta cu maladia mortală.

„Ei sunt atât de apropiați de mine. Dacă nu i-aș fi avut pe toți aici, aș fi fost extrem de copleşită din punc de vedere emoţional, psihologic“, a mai menţionat ea pentru WPRI 12.

Melissa Bourassa a mai spus că îşi doreşte să folosească o altă parte din bani pentru a face coroniţe din brad pentru membrii comunității locale – un hobby pe care l-a început în timpul pandemiei.