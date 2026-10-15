O bunică de 88 de ani a rămas fără bijuterii şi monede de aur, în valoare de 5,5 milioane de dolari. Cum au acţionat hoţii în Grecia

Tâlharii au reuşit să plece cu aproape 5.000 de monede de aur suveran britanic, pe care le avea o bunică din Salonic. Sursa foto: Getty Images

Un jaf de 5,5 milioane de dolari a avut loc în Grecia, unde o bunică, în vârstă de 88 de ani, a rămas fără bijuteriile şi monedele de aur pe care le avea în casă, după ce a primit un telefon. La scurt timp după ce a descoperit că hoţii i-au furat impresionanta comoară pe care o ţinea în locuinţă, femeia a mers la poliţie şi a depus o plângere, relatează Greek Reporter. Potrivit declaraţiilor sale, tâlharii au reuşit să plece cu aproape 5.000 de monede de aur Sovereign.

O bunică din Grecia a rămas fără 4.766 de monede de aur Sovereign şi bijuterii

O presupusă urgență legată de instalația electrică a costat-o o avere în monede de aur și bijuterii pe o femeie în vârstă de 88 de ani din Salonic. Aceasta a povestit poliţiştilor că persoanele care au sunat-o au folosit un avertisment fals despre un pericol de electrocutare pentru a o convinge să își mute obiectele de valoare. Ulterior, complici au intrat în apartamentul ei și le-au furat.

Prada raportată include 4.766 de monede de aur Sovereign (Suveranul britanic), dar şi bijuterii. Potrivit unor relatări care citează plângerea depusă de victimă, valoarea totală estimată a bunurilor este de aproape 5,5 milioane de dolari (n.r.: peste 4,76 milioane de euro).

Suveranul britanic are o istorie are datează de o jumătate de mileniu și este una dintre puținele monede istorice europene care se bat și în prezent.

Care a fost planul escrocilor

Incidentul a avut loc, se pare, marți, 13 octombrie, în centrul orașului Salonic. O persoană necunoscută, care a sunat, a pretins că reprezintă municipalitatea și a avertizat femeia cu privire la unele lucrări la rețeaua electrică ce urmau să fie efectuate în zonă.

În vârstă de 88 de ani, victima a mai spus că, la telefon, i s-ar mai fi spus că lucrările ar putea prezenta un risc de electrocutare. Totodată, a fost îndemnată să adune monedele de aur, bijuteriile și alte obiecte metalice. Ulterior, i s-ar fi cerut să le mute pe toate într-o altă parte a locuinței, iar ea să rămână într-o cameră separată.

Potrivit plângerii, apelantul i-ar fi cerut, de asemenea, să lase ușa apartamentului deschisă. Complicii acestuia ar fi intrat în locuință, ar fi luat gențile în care se aflau obiectele de valoare și ar fi fugit. Monedele de aur reprezentau cea mai mare parte a prejudiciului raportat. Bijuteriile au fost evaluate la circa 11.600 de dolari (n.r.: aproximativ 10.000 de euro).

Poliția investighează furtul

Poliția locală din Salonic investighează cazul. La momentul publicării informațiilor, niciun suspect nu fusese identificat, au mai notat jurnaliştii publicaţiei Greek Reporter.

Incidentul evidențiază modul în care escrocii se folosesc de frică şi se dau drept reprezentanți ai autorităților pentru a obține acces în locuințele victimelor. Un apel neașteptat despre lucrări electrice nu ar trebui să fie niciodată un motiv suficient pentru a justifica mutarea obiectelor de valoare sau permiterea accesului unor străini.