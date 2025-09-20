Noapte de foc în Ucraina: Rușii au atacat cu rachete mai multe orașe. Trei morți și zeci de răniți în bombardamente

Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei. Foto: Kyiv Oblast Military Administration/Telegram

Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un atac de amploare cu rachete și drone asupra mai multor orașe ucrainene, potrivit Kyiv Independent. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că bombardamentele rușilor s-au soldat cu trei morți și zeci de răniți.

Explozii au fost raportate în Pavlohrad și Nikolaev în jurul orei 4:40 dimineața, în timpul primului val de lovituri. Alte explozii au avut loc la Dnipro, puțin după ora 6:00.

Guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Serhii Lîsak, a precizat că o persoană a murit și alte 13 au fost rănite în atacurile asupra regiunii. Mai multe blocuri de locuințe, case și garaje au fost avariate la Dnipro, iar incendii au fost raportate la Pavlohrad și Nikopol.

În regiunea Kiev, administrația militară regională a transmis că au avut loc lovituri în localitățile Bucea, Boryspil și Obuhiv. Au fost avariate o locuință, 10 garaje și cinci mașini parcate.

Bajo los ataques ruZos estaban las regiones de #Kyiv, #Mykolayiv y #Odesa. Fueron destrozados unas empresas y granjas, los aparcamientos y otra infraestructura civil. Por suerte sin víctimas.#Ucrania #Ukraine #RussianWarCrimes pic.twitter.com/fSDvSU7ds1 — Anfisa Motora (@AnfisaMotora) September 20, 2025

La Nikolaev, primarul Oleksandr Senkevici a declarat că au fost înregistrate pagube într-o zonă rezidențială, însă nu au existat victime.

Deocamdată nu există informații despre alte pagube înregistrate în restul Ucrainei.

Alarmele aeriene au fost activate în toate regiunile țării în jurul orei 5:45 și s-au încheiat la ora 7:00. Forțele Aeriene ucrainene au raportat că zeci de drone, dar și rachete de croazieră și balistice, au survolat teritoriile Ucrainei în timpul atacului.

Guvernatorul regiunii Liov, Maxim Kozîțki, a anunțat că două rachete de croazieră au fost doborâte de apărarea aeriană, fără a fi raportate victime sau pagube.

?На Дніпропетровщині через атаку ракет і дронів РФ одна людина загинула, ще 26 — постраждали



Більше про наслідки масованої атаки РФ по Україні:

⚫️у Дніпрі та районі понівечені багатоповерхівка, приватні будинки, є руйнування на території підприємств, виникло кілька пожеж.… pic.twitter.com/whVgA8BHc4 — Kyiv24 (@kyiv_tv) September 20, 2025

În timpul atacului, Forțele Aeriene ale Poloniei au ridicat de urgență avioane de vânătoare NATO pentru a proteja spațiul aerian polonez.

Atacul are loc la mai puțin de două săptămâni după ce drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei, forțând aviația poloneză să le doboare deasupra teritoriului NATO - o premieră de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

Rusia a încălcat din nou spațiul aerian al NATO pe 19 septembrie, de această dată în Golful Finlandei, pe teritoriul Estoniei. Ulterior, premierul estonian Kristen Michal a anunțat că Tallinn va solicita consultări în baza Articolului 4 al NATO, care permite statelor membre să discute cu aliații dacă securitatea lor este amenințată.

Zelenski: Trei morți și zeci de răniți

„Toată noaptea Ucraina a fost supusă unui atac masiv din partea Rusiei. Inamicul a folosit 40 de rachete, cu rază lungă și balistice, și aproximativ 580 de drone de diferite tipuri. Mulțumesc tuturor luptătorilor noștri care au apărat cerul toată noaptea, piloților noștri de F-16, care astăzi și-au demonstrat din nou măiestria și au acționat eficient în apărarea Ucrainei împotriva rachetelor cu rază lungă.

Au fost lovite regiuni din Dnipro și împrejurimi, regiunea Mykolaiv, Cernihiv, Zaporijjea, comunități din regiunile Poltava, Kiev, Odesa, Sumî și Harkov. Ținta inamicului a fost infrastructura noastră, zonele rezidențiale, întreprinderile civile. În Dnipro a fost înregistrată o lovitură directă a unei rachete cu muniție cluster într-un bloc de locuințe cu mai multe etaje.

Până acum se cunosc zeci de răniți în urma bombardamentului. Din păcate, trei persoane au murit. Condoleanțe familiilor și apropiaților.

Fiecare astfel de lovitură nu este o necesitate militară, ci o strategie conștientă a Rusiei de a intimida civilii și de a distruge infrastructura noastră. De aceea este nevoie de un răspuns internațional puternic. Ucraina a demonstrat că poate să se apere pe sine și Europa, dar pentru un scut sigur trebuie să acționăm împreună: să întărim apărarea antiaeriană, să creștem livrările de arme, să extindem sancțiunile împotriva mașinii militare ruse și a sectoarelor care o finanțează. Fiecare restricție impusă Rusiei înseamnă vieți salvate. Mulțumesc tuturor celor care ne ajută și ne susțin”, a scris președintele ucrainean Volodimir Zelenski, sâmbătă, pe Telegram.