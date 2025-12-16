Noi imagini cu un cuplu în vârstă care încearcă să-l oprească pe unul din atacatorii din Sydney. Soții au fost uciși

Momentul în care Boris Gurman se luptă cu unul din atacatori ca să-l dezarmeze și amândoi cad la pământ FOTO: X/ Noa magid

Au apărut noi imagini cu un cuplu care a încercat să-l oprească pe unul dintre atacatorii de la Bondi Beach, Sydney, soții fiind împușcați mortal de către acesta.

Boris și Sofia Gurman, doi soți ruso-evrei care locuiau în Bondi, au fost identificați drept primele două victime ale atacului, potrivit Sydney Morning Herald citată de Sky News.

Imagini surprinse de o cameră de bord, verificate de agenții de presă, arată un atacator luptându-se pentru o armă cu țeavă lungă cu un bărbat în vârstă, îmbrăcat cu o cămașă lila și pantaloni scurți. La un moment dat, amândoi cad la pământ, în spatele unei mașini argintii.

These were Boris and Sofia Gurman - murdered in the Sydney massacre. In the face of terror, Boris showed extraordinary courage and disarmed one of the jihadists, trying to save others.



In life and in death, they were not separated?️ pic.twitter.com/Fhbw2BoNsf — נועה מגיד | Noa magid (@NoaMagid) December 16, 2025

„Un bărbat în vârstă aflat pe marginea drumului nu a fugit, dimpotrivă, s-a repezit direct spre bărbatul periculos, folosindu-și toată puterea pentru a încerca să-i smulgă arma și luptând până la moarte”, a declarat proprietara camerei de bord, Jenny.

„Pot vedea pe cameră că bărbatul în vârstă a fost în cele din urmă împușcat și s-a prăbușit. Acel moment mi-a frânt inima”, a mai spus femeia.

Într-un alt videoclip, realizat ulterior cu o dronă, îi arată pe bărbat și pe soția lui zăcând nemișcați lângă mașini, în apropierea podului unde atacatorii au fost opriți de poliție.

„Oameni de o bunătate profundă”

O pagină de strângere de fonduri a fost creată pentru cuplu de către prietenii lor apropiați.

Boris, în vârstă de 69 de ani, și Sofia, de 61 de ani, erau căsătoriți de 34 de ani, spun aceștia, și se apropiau de aniversarea a 35 de ani de căsnicie, luna viitoare.

Boris și Sofia Gurman FOTO: GoFundMe

Pagina de strângere de fonduri mai menționează că Sofia urma să își sărbătorească săptămâna aceasta cea de-a 62-a aniversare.

„Erau oameni de o bunătate profundă, cu o forță liniștită și o grijă neclintită față de ceilalți. Devotați familiei și unul altuia, absența lor a lăsat un gol care nu poate fi umplut. În momentele dinaintea morții lor, Boris cu Sofia alături de el, a încercat să intervină pentru a-i proteja pe alții.

Acest act de curaj și altruism reflectă exact cine erau: oameni care au ales instinctiv să ajute, chiar și cu riscul suprem. Deși nimic nu poate diminua durerea acestei pierderi, simțim o mândrie imensă pentru curajul și umanitatea lor”, se mai menționează pe pagina de strângere de fonduri.

Australia este în stare de șoc după atacul de duminică

Atacul de duminică - soldat cu 16 morți - a şocat Australia şi a fost cel mai sângeros incident cu arme de foc din ultimele trei decenii. Australia a introdus legi stricte privind controlul armelor după un atac armat în masă comis în 1996 la Port Arthur, Tasmania, în care au murit 35 de persoane.

Premierul Albanese a respins afirmaţiile din partea Israelului conform cărora recunoaşterea oficială de către Australia a unui stat palestinian la începutul acestui an ar fi avut legătură cu acest atac, spunând că nu vede nicio legătură. El a adăugat că Australia trebuie să adopte o poziţie mai dură împotriva antisemitismului.

Anchetatorii i-au identificat pe atacatori ca fiind un tată şi fiul său. Tatăl în vârstă de 50 de ani a fost împuşcat mortal de poliţie la faţa locului, în timp ce fiul în vârstă de 24 de ani a fost arestat şi rămâne spitalizat cu răni grave.

Premierul Albanese a declarat că agenţia de informaţii interne a Australiei îl investigase pe fiu în urmă cu şase ani pentru presupuse legături cu o celulă a grupului Stat Islamic din Sydney. Poliţia a refuzat să confirme rapoartele media conform cărora două steaguri ale grupării Stat Islamic ar fi fost găsite în vehiculul atacatorilor, invocând faptul că ancheta este în curs de desfăşurare.

Mass-media locale au raportat că tatăl a intrat în Australia în 1998 cu o viză de student şi că fiul său s-a născut în Australia. Membrii familiei fuseseră informaţi că cei doi vor pleca într-o excursie de pescuit în weekend.

Comisarul-şef al Poliţiei din New South Wales, Mal Lanyon, a declarat că tatăl era membru al unui club de vânătoare şi avea o licenţă pentru arme de foc care îi permitea să deţină arme cu ţeavă lungă. Autorităţile au spus că acesta deţinea în mod legal şase arme de foc.