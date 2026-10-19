Norvegia interzice rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Pe listă intră și TikTok, Snapchat și Roblox

2 minute de citit Publicat la 17:56 19 Oct 2026 Modificat la 17:56 19 Oct 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Inițial, jocurile online și serviciile de mesagerie urmau să beneficieze de excepții largi, însă guvernul a decis acum să evalueze platformele în funcție de riscurile pe care le pot reprezenta pentru copii, relatează Euronews.

Norvegia se pregătește să interzică accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, după ce guvernul a anunțat luni că finalizează legislația care urmează să fie trimisă Parlamentului până la sfârșitul anului.

Potrivit unui comunicat al guvernului, restricțiile propuse vor viza nu doar rețelele sociale clasice, ci și jocurile online și serviciile de mesagerie care pot fi dăunătoare.

TikTok, Snapchat și Roblox, o platformă de jocuri online foarte populară, pe care utilizatorii pot crea și juca jocuri în timp ce interacționează cu alții, ar urma, cel mai probabil, să intre sub incidența noii legi.

„Siguranța copiilor trebuie să fie pe primul loc”, a declarat Lene Vagslid, ministrul norvegian pentru copii și familie, precizând că legislația este aproape gata.

Restricțiile au scopul de a-i proteja pe copii de conținutul dăunător, de funcțiile care creează dependență, de publicitatea ilegală și de contactul nedorit cu persoane necunoscute.

Inițial, jocurile online și serviciile de mesagerie urmau să fie în mare parte exceptate, însă guvernul a decis să evalueze fiecare platformă în funcție de riscurile potențiale pentru copii.

Asta înseamnă că serviciile considerate inofensive, cum ar fi aplicațiile de mesagerie folosite pentru comunicarea cu școala, ar putea rămâne accesibile.

Vagslid a spus că guvernul protejează, totodată, „dreptul la participare” al copiilor, deși anunțul de luni nu a explicat cum va fi garantat acesta în contextul noilor restricții.

Companiile de tehnologie vor fi responsabile de verificarea vârstei utilizatorilor, iar sistemele folosite vor trebui să respecte normele europene privind protecția datelor.

Guvernul laburist de centru-stânga de la Oslo a publicat în 2025 un proiect de lege care propunea o vârstă minimă de 15 ani pentru utilizarea rețelelor sociale, prag ridicat ulterior la 16 ani, în aprilie anul acesta.

Între timp, legislația a fost supusă consultării publice în Norvegia și în Spațiul Economic European (SEE).

Restricții pentru rețelele sociale în Europa

Norvegia se alătură unui număr tot mai mare de state europene care iau măsuri pentru a limita accesul copiilor la rețelele sociale, pe fondul îngrijorărilor legate de siguranța online și de dependență.

Danemarca a adoptat restricții similare, iar Spania lucrează la o interdicție pentru elevii sub 16 ani.

În septembrie, Franța a încercat să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, însă Consiliul Constituțional a respins măsura, invocând îngrijorări legate de libertatea de exprimare.

La nivelul Uniunii Europene, Comisia Europeană a propus în septembrie EU Kids Act, un act legislativ care ar introduce, la rândul său, restricții în funcție de vârstă pentru rețelele sociale, jocurile online și alte servicii digitale.