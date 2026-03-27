Nou atac al lui Donald Trump la adresa NATO: „Portavioanele britanice sunt niște jucării. Le-am spus să nu se obosească să ne ajute”

Donald Trump și-a insultat din nou aliații NATO într-o declarație la Casa Albă de joi noapte, după mai multe săptămâni de critici și insulte la adresa acestora. Președintele american a spus că portavioanele britanice sunt niște „jucării”, după care a susțin că le-a transmis britanicilor „să nu se mai obosească” cu a-i ajuta pe americani în războiul lor contra Iranului, relatează The Guardian.

Trump a susținut, fără dovezi, că le-a cerut britanicilor ajutorul celor două portavioane britanice, dar că a fost refuzat de Keir Starmer, care s-a oferit apoi să le trimită.

Guvernul britanic a negat toată această secvență, dezmințind că a fost făcută vreo solicitare din partea SUA, dar și că ar fi avut vreo intenție să o respingă.

Prim-ministrul britanic a spus, totuși, că nu va permite ca bazele Regatului să fie folosite pentru lovituri ofensive împotriva regimului iranian, dar că baze precum Diego Garcia și insulele Chagos pot fi folosite pentru lovituri defensive de combatere a represaliilor iraniene.

Regatul Uni a trimis vasul de război HMS Dragon în Mediterana de Est după ce o rachetă iraniană a fost lansată din Liban spre baza britanică RAF din Cipru.

Oficialii britanici au spus și că se ia în considerare desfășurarea unui vas al Royal Navy sau a unui vas civil pentru a ajuta la eforturile de redeschidere a Strâmtorii Ormuz.

Trump a luat în râs și lansarea unei rachete iraniene împotriva bazei SUA-UK din Diego Garcia.

Președintele SUA a spus că Iranul a tras „o rachetă la peste patru mii de kilometri – se presupunea că nu aveau ceva capabil de asta. Dar acum bombardează faimoasa insulă pe care britanicii nu voiau să ne-o dea de frică să nu fie atrași în război. Nici noi nu vrem să fim atrași în războaiele lor”.

Trump a repetat apoi că e „foarte dezamăgit” de aliații NATO.

„Au făcut o declarație, chiar mai multe că «vrem să ne implicăm când se va trmina războiul». Nu, ar fi trebuit să se implice când războiul a început sau chiar înainte să înceapă.

Regatul Unit ne-a spus – acum trei săptămâni - «Vom trimite portavioanele noastre», care nici măcar nu sunt cele mai bun portavioane, aproo. Sunt jucării prin comparație cu ce avem noi. «Vom trimite portavioanele noastre când se termină războiul». Le-am spus - «O, ce minunat, vă mulțumim foarte mult. Nu vă mai obosiți, n-avem nevoie».

Acum toți ar vrea să ajute, când Iranul a fost anihilat, ne spun «ce ne-ar plăcea să vă trimitem niște nave»”, a spus Trump.

Niciuna dintre aceste presupuse declarații ale liderilor europeni nu au avut loc public și Trump nici nu a dat vreo dovadă că ele au avut într-adevăr loc. În schimb, au fost negate și dezmințite de Keir Starmer și alți lideri europeni. În plus, Trump nu s-a consultat cu niciun aliat NATO înaintea începerii războiului din Iran.

Degradarea relațiilor SUA-UK

La începutul acestei săptămâni, Starmer a declarat în fața unei comisii parlamentare că nu intenționează să răspundă insultelor repetate ale președintelui american, marcând o deteriorare semnificativă a relației dintre cei doi, după cea de-a doua vizită de stat a lui Trump din septembrie.

El a spus comisiei de legătură că aceste comentarii au fost făcute „pentru a pune presiune asupra mea” și că a refuzat să răspundă direct deoarece este „fără regrete” în a rămâne „complet concentrat” asupra activității sale.

Trump l-a prezentat în mod repetat pe Starmer ca fiind slab pentru că nu a oferit un sprijin mai mare SUA în războiul cu Iranul – deși poziția premierului este populară în rândul publicului britanic. El a spus că Starmer „nu este tocmai Churchill” și a pus public sub semnul întrebării de ce ar avea nevoie să-și consulte miniștrii sau să ceară sfaturi în privința deciziilor militare.

Între timp, Starmer a călătorit, joi, în Finlanda pentru summitul liderilor Forței Expediționare Comune (JEF).

Vorbind la palatul prezidențial din Helsinki, premierul a avertizat că Marea Britanie și aliații săi nu trebuie să uite de amenințarea reprezentată de Rusia în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

El a susținut că Occidentul se confruntă cu un „război pe două fronturi” – Ucraina și Iran – afirmând, în cadrul întâlnirii cu ceilalți lideri JEF: „Amenințarea din partea Rusiei în nord și est nu a dispărut. De fapt, în opinia mea, această amenințare a crescut”.

De asemenea, a confirmat că marina ucraineană va participa pentru prima dată, în toamnă, la un exercițiu JEF și a lăudat capacitățile „fără egal” ale Ucrainei în combaterea războiului cu drone.

JEF, o coaliție militară formată din 10 țări din nordul Europei și condusă de Regatul Unit, are ca scop apărarea împotriva incursiunilor ruse. Din aceasta mai fac parte Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Norvegia și Suedia.