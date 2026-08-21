Noua achiziție a lui Mark Zuckerberg este un castel gotic în Irlanda. „Îți ia peste patru minute să ajungi din sufragerie în bucătărie”

Castelul a fost construit în 1830 pentru John Keily, fost deputat conservator, și a fost proiectat la o scară impresionantă. Coljan foto: Profimedia Images/Hepta

Directorul executiv al Meta, Mark Zuckerberg, și soția sa, Priscilla Chan, au cumpărat un castel în stil gotic și domeniul său de 178 de hectare din comitatul Waterford, din Irlanda, pe care îl vor folosi drept reședință în timpul vizitelor în această țară, potrivit The Guardian.

„Mark și familia sa sunt încântați să continue îngrijirea acestei proprietăți istorice și așteaptă cu nerăbdare să petreacă timp în Irlanda, unde Meta își are sediul internațional”, a declarat joi un purtător de cuvânt al companiei.

Suma plătită în tranzacția realizată în afara pieței nu este cunoscută, însă Irish Times, publicația care a relatat prima despre vânzare, estimează că valoarea proprietății este cuprinsă între 20 de milioane de euro și 30 de milioane de euro – aproximativ 10% din costul superiahtului lui Zuckerberg, lung de 118 metri.

Castelul a fost construit în 1830 pentru John Keily, fost deputat conservator, și a fost proiectat la o scară impresionantă de arhitecții James și George Richard Pain. Potrivit cărții The Houses of Ireland, era nevoie de „o plimbare alertă de patru minute și jumătate” pentru a ajunge din sufragerie în bucătărie.

Michael Alen-Buckley, cofondator al firmei de investiții RAB Capital din Londra, și soția sa, Giancarla, descendentă a familiei care deține grupul hotelier Rocco Forte Hotels, au cumpărat domeniul și l-au renovat la începutul anilor 2000.

„Ne despărțim cu drag de casa noastră de 25 de ani și suntem recunoscători pentru oportunitatea pe care am avut-o de a salva și restaura Castelul Strancally”, au transmis cei doi într-un comunicat.

„Suntem încântați că Mark și familia sa intenționează să ducă mai departe munca noastră de administrare, continuând să investească în întreținerea și îmbunătățirea proprietății și a domeniului, transformându-le în casa lor într-un mod sustenabil. Le dorim lor și familiei lor multă fericire în acest loc unic și binecuvântat.”

Site-ul Serviciului Național pentru Patrimoniu Construit, agenția de stat irlandeză care protejează patrimoniul arhitectural, face un compliment cu tentă ironică la adresa castelului.

„Construcția din gresie și calcar cioplit accentuează tonul sobru al ansamblului, oferind în același timp dovada unei zidării din piatră de înaltă calitate și a unei măiestrii remarcabile”, se arată în descriere.

Valea râului Blackwater găzduiește și alte domenii istorice, inclusiv Ballynatray House, cumpărată în 2024 de antreprenorul James Dyson. Mai la nord, John Collison, cofondator al platformei tehnologice Stripe, a cumpărat în 2021 domeniul Abbey Leix, din comitatul Laois.