Noul „ochi” al Europei pe cer. Satelitul meteorologic european de ultimă generaţie a trimis primele imagini cu Pământul

Publicat la 17:57 27 Ian 2026 Modificat la 17:57 27 Ian 2026

sursa foto: EUMETSAT / Facebook

Satelitul meteorologic european de ultimă generație „Meteosat Third Generation-Sounder” (MTG-S) a transmis primele imagini ale Pământului. Acesta a oferit, astfel, o demonstrație clară a modului în care această misiune va contribui la îmbunătățirea prognozelor meteo pentru Europa și Africa de Nord. Datele vor permite evaluări mult mai precise ale temperaturii și umidității atmosferice, a anunțat, marți, Agenția Spațială Europeană, citată de EFE, relatează Agerpres.

Imaginile realizate de satelit prezintă planeta în ansamblu, așa cum este văzută de pe orbita geostaționară, situată la aproximativ 36.000 de kilometri deasupra suprafeței Terrei. Acestea au fost captate la 15 decembrie 2025 cu ajutorul unuia dintre instrumentele aflate la bordul MTG-S.

Pentru obținerea imaginii care reflectă temperatura atmosferei, sonda în infraroșu a utilizat un canal de unde lungi, capabil să măsoare atât temperatura de la nivelul solului, cât și temperatura din partea superioară a norilor, potrivit explicațiilor oferite de Agenția Spațială Europeană.

Zonele cu cele mai ridicate temperaturi apar, așa cum era de așteptat, deasupra Africii și Americii de Sud. În cazul umidității atmosferice, datele au fost colectate prin intermediul canalului de unde medii al sondei în infraroșu.

Valorile mai scăzute ale umidității se observă deasupra deșertului Sahara și a Orientului Mijlociu, dar și într-o regiune extinsă din sudul Oceanului Atlantic, unde atmosfera apare mai uscată.

„Meteosat Third Generation” (MTG) este o misiune de observare a Pământului dezvoltată de Agenția Spațială Europeană împreună cu parteneri europeni, cu scopul de a răspunde unor provocări științifice și sociale majore.

Programul furnizează date considerate „revoluţionare”, care sprijină atât realizarea prognozelor meteo, cât și monitorizarea calității aerului în Europa.

Datorită poziției sale geostaționare deasupra Ecuatorului, satelitul rămâne fix față de Pământ și urmărește constant aceeași zonă, în timp ce planeta se rotește. Astfel, el monitorizează Europa și o parte din Africa de Nord într-un ciclu repetitiv de 15 minute.

MTG-S transmite informații noi despre temperatură și umiditate la intervale de 30 de minute, oferind meteorologilor o imagine detaliată și actualizată a evoluției vremii din regiune și completând datele furnizate de alți sateliți meteorologici.