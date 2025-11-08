„Nu mai e loc pentru mafii locale”. Atena și-a creat o unitate specială de tip FBI împotriva valului de criminalitate din Creta

Ministrul grec al Protecției Cetățenilor, Michalis Chrysochoidis, a anunțat o amplă operațiune de combatere a criminalității organizate din Creta, după un incident armat sângeros petrecut în satul Vorizia, soldat cu doi morți și cel puțin șase răniți, scrie Euronews.

Printre măsurile anunțate se numără pedepse mai dure pentru deținerea ilegală de arme și înființarea permanentă, pe insulă, a unei unități speciale de elită pentru combaterea crimei organizate – descrisă de oficiali drept echivalentul grec al FBI-ului.

„Paharul s-a umplut... Nu mai tolerăm bătăușii și micile mafii locale din Creta”, a declarat Chrysochoidis într-o conferință de presă la Heraklion, unde a prezentat pachetul legislativ și planul de întărire a prezenței polițienești pe insulă.

„Nu mai e loc pentru mafii locale”

Declarațiile vin după împușcăturile de sâmbătă din satul Vorizia, aflat în apropiere de Heraklion, izbucnite în timpul unei dispute de familie. Doi oameni au fost uciși și cel puțin șase răniți – printre care și un copil – potrivit presei locale.

Noua unitate specială a Direcției pentru Combaterea Crimei Organizate, comparată de autorități cu FBI-ul american, va fi staționată permanent în Creta. Misiunea ei: destructurarea rețelelor criminale și investigarea cazurilor grave de crimă organizată.

Chrysochoidis a avertizat asupra unui „ciclon al neliniștii și nesiguranței” care afectează cetățenii obișnuiți, punând situația pe seama „comportamentului delincvent și antisocial, a grupărilor criminale care jefuiesc, a indivizilor care cred că sunt deasupra legii și a șobolanilor din sistemul de stat care fură munca cinstită a oamenilor”.

„Asta se va opri”, a promis ministrul responsabil de ordinea publică.

El a adăugat că „progresele obținute de Grecia după criză nu sunt un dat”, avertizând că „cel mai mare pericol vine din propriile noastre disfuncționalități, care ne-ar putea împinge din nou în criză, într-o lume mai exigentă ca oricând”.

Val de violență armată în Creta

În ultimii ani, Creta s-a confruntat tot mai des cu incidente armate, multe dintre ele având la bază conflicte de familie, dispute legate de proprietăți sau activități de crimă organizată.

Detaliile privind modificările legislative și noile pedepse pentru posesia ilegală de arme vor fi anunțate în zilele următoare, când guvernul elen urmează să prezinte măsurile în parlament.