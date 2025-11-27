Numărul doi în UE acuză SUA că "şantajează" blocul comunitar în negocierile comerciale. "Nu vom accepta. Noi le respectăm regulile"

3 minute de citit Publicat la 23:45 27 Noi 2025 Modificat la 23:49 27 Noi 2025

"Este șantaj. Faptul că aceasta este intenția lor nu înseamnă că vom accepta acest tip de șantaj", a declarat comisarul spaniol, Teresa Ribera. Foto: Getty Images

Șefa antitrust şi vicepreşedinta executiva a Uniunii Europene, Teresa Ribera, a lansat un atac dur la adresa administrației Trump, acuzând Washingtonul că "şantajează" UE să-şi relaxeze regulamentul tehnologic. Secretarul Comerțului, Howard Lutnick, a declarat luni, la Bruxelles, că SUA și-ar putea modifica abordarea privind tarifele la oțel și aluminiu dacă UE își reconsideră regulile digitale, scrie joi Politico.

Oficialii europeni au interpretat remarcile sale ca fiind îndreptate către reglementările tehnologice de referință ale UE, precum Legea privind piețele digitale (DMA).

"Este șantaj. Faptul că aceasta este intenția lor nu înseamnă că vom accepta acest tip de șantaj", a declarat comisarul spaniol pentru Politico într-un interviu acordat miercuri.

Ribera, care, în calitate de vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, este a doua ca rang după președinta Ursula von der Leyen, a subliniat că regulamentul digital al UE nu ar trebui să fie legat în niciun fel de negocierile comerciale. Echipa lui Donald Trump încearcă să revizuiască acordul comercial-cadru semnat cu von der Leyen la complexul său de golf din Scoția în iulie.

Intervenția are loc într-un moment sensibil al negocierilor comerciale. Washingtonul consideră DMA discriminatoriu, deoarece marile platforme tehnologice pe care le reglementează (Microsoft, Google, Amazon) sunt aproape exclusiv americane. SUA contestă, de asemenea, Legea serviciilor digitale, care urmărește limitarea conținutului ilegal online, considerând-o concepută pentru a restricționa rețele sociale precum X, platforma lui Elon Musk.

Ribera a declarat că aceste reguli reprezintă o chestiune de suveranitate și nu ar trebui incluse într-o negociere comercială.

"Respectăm regulile lor, indiferent care sunt acestea: în piața digitală, sectorul sănătății, oțel, mașini, standarde… este problema lor. Este reglementarea și suveranitatea lor. Iar același lucru este valabil și aici", a spus ea, referindu-se la SUA.

Ribera, împreună cu șefa departamentului de tehnologie al UE, Henna Virkkunen, supraveghează aplicarea DMA, care reglementează comportamentul marilor platforme digitale și urmărește să mențină o concurență loială.

Ea a răspuns ferm comentariilor lui Lutnick după întâlnirea de luni cu oficiali și miniștri europeni, afirmând: "Cadrul european de reglementare digitală nu este negociabil".

Virkkunen a reiterat marți aceeași poziție. Luni, ea le-a prezentat omologilor americani pachetul de simplificare al UE, inclusiv propunerea "omnibus digital". Deși pachetul a fost promovat ca o inițiativă internă de reducere a birocrației, unii l-au interpretat ca pe o încercare de a răspunde preocupărilor marilor companii tehnologice americane privind reglementările.

Întrebată de ce a reacționat atât de vehement, Ribera a explicat că remarcile lui Lutnick au fost "un atac direct la adresa DMA".

"Este responsabilitatea mea să apăr o piață digitală funcțională în Europa", a afirmat ea.

Se văd crăpături

În ciuda poziției ferme a Riberei, solidaritatea în jurul DMA începe să prezinte fisuri în rândul statelor membre ale UE.

Lutnick a declarat după întâlnirea de luni că unii miniștri ai comerțului din UE nu au fost la fel de reticenți ca și Comisia față de ideea revizuirii regulamentelor digitale ale blocului.

"Văd mulți miniștri, unii sunt mai deschiși decât alții", a spus el pentru Bloomberg TV, adăugând că, "dacă Europa dorește investiții americane, trebuie să își schimbe modelul de reglementare".

Cel puțin un participant european părea să fie de acord. Katherina Reiche din Germania a declarat reporterilor, în marja întâlnirii, că susține o relaxare suplimentară a regulilor digitale ale UE.

"Germania a precizat clar că dorește oportunități de a avea un rol în lumea digitală", a spus Reiche, menționând explicit atât Legea privind piețele digitale, cât și Legea serviciilor digitale.

Eforturile de lobby ale Washingtonului pentru a slăbi regulamentul digital european se înscriu într-o presiune globală mai amplă, prin care SUA încearcă să relaxeze legile digitale din alte jurisdicții.

Luna aceasta, Coreea de Sud a cedat presiunilor de lobby ale administrației Trump și a retras propriul proiect de regim privind concurența digitală.

Reprezentantul Comerțului al SUA pregătește raportul pentru 2026 și va lansa o nouă rundă de consultări în săptămânile următoare. Între timp, Comisia Europeană continuă cu dificultate evaluarea normelor din cadrul "Verificării adecvării echității digitale" și cu revizuirea DMA aflată în curs.

Însă, cu Washingtonul lansând atacuri și cu unele state membre ale UE care dau semne de divergență, întrebarea nu este doar ce va spune raportul — ci dacă DMA poate supraviețui acestui război comercial.