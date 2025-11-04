Numele mecanicului ”erou” care a apărat pasagerii atacați cu cuțitul într-un tren spre Londra a fost făcut public. Reacția familiei lui

2 minute de citit Publicat la 15:04 04 Noi 2025 Modificat la 15:06 04 Noi 2025

Samir Zitouni este mecanicul ”erou” care a apărat cu prețul vieții pasagerii atacați cu cuțitul într-un tren spre Londra . FOTO: X LNER

Numele mecanicului numit ”erou” după ce a salvat mai multe persoane în timpul atacului cu cuțitul de sâmbătă, dintr-un tren spre Londra, a fost făcut public. Este vorba despre Samir Zitouni, scrie BBC.

În vârstă de 48 de ani, Samir Zitouni a fost descris ca fiind „cu adevărat erou” pentru acțiunile sale în timpul atacului din trenul care circula pe ruta Doncaster - Londra King’s Cross.

Potrivit Poliției Transporturilor Britanice, Zitouni este în continuare în stare critică, dar stabilă, el fiind internat în spital.

Samir Zitouni lucrează pentru compania LNER (London North Eastern Railway) de peste 20 de ani.

Directorul general al LNER, David Horne, a declarat: „Într-un moment de criză, Sam nu a ezitat să intervină pentru a-i proteja pe cei din jur. Acțiunile sale au fost incredibil de curajoase și suntem extrem de mândri de el și de toți colegii noștri care au dat dovadă de atâta curaj în acea seară. Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de Sam și familia lui. Vom continua să-i sprijinim și îi dorim o recuperare completă și rapidă.”

Într-o declarație, familia lui Zitouni a spus că este „extrem de mândră de Sam și de curajul lui”. „Poliția l-a numit erou sâmbătă seara, dar pentru noi a fost întotdeauna un erou. Am fost profund mișcați de valul de dragoste și bunătate arătat lui Sam și de numeroasele urări de însănătoșire. Îngrijirea oferită de spital și sprijinul primit de la colegii săi de la LNER au fost incredibile”, a transmis familia.

Zitouni a intervenit inclusiv pentru a opri atacatorul să înjunghie o tânără, acela fiind momentul în care a fost rănit grav la cap și la gât.

Luni dimineață, ministrul Transporturilor, Heidi Alexander, a vorbit la BBC Breakfast despre „curajul de care a dat dovadă, care a fost absolut remarcabil” și despre faptul că s-a pus „în pericol pentru a-i salva pe alții”. „Există oameni care sunt în viață astăzi doar datorită acțiunilor lui”, a adăugat Heidi Alexander.

Zece persoane aflate la bordul trenului LNER, care a oprit la Huntingdon, în Cambridgeshire, au fost transportate la Spitalul Addenbrooke.

O a unsprezecea persoană a ajuns la spital mai târziu.

Șase dintre răniți au fost externați, iar patru rămân în stare stabilă.

Atacul a avut loc la bordul trenului LNER programat la ora 18:25 GMT, care plecase din Doncaster, South Yorkshire, cu destinația gara King’s Cross din Londra. Pasagerii au povestit că un individ înarmat cu un cuțit a început să atace oameni la întâmplare în tren, după ce acesta a trecut prin Peterborough.

Anthony Williams, în vârstă de 32 de ani, din Peterborough, a fost acuzat luni de zece capete de tentativă de omor.