Un român a fost martor la atacul din trenul de Londra: ”A repetat de trei sau patru ori: «Omorâți-mă, omorâți-mă, omorâți-mă»”

Atacatorul care a înjunghiat 11 persoane i-a spus unui pasager: "Diavolul nu va învinge". Sursa foto: captură video Antena 3 CNN; Getty Images

Un român a povestit într-un interviu pentru presa britanică cum a fost prins de poliţişti autorul atacului cu cuţitul dintr-un tren de călători din Marea Britanie, soldat cu 11 răniţi. Potrivit declaraţiilor martorului român, atacatorul s-a rugat de agenţi să îl ucidă şi, după un scurt dialog, aceştia au reuşit să îl imobilizeze. Suspectul se numeşte Anthony Williams, are 32 de ani şi luni, a fost acuzat de 11 tentative de omor în urma incidentului şocant care a avut loc în weekend, a relatat BBC. Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional.

Vizibil afectat încă de scenele şocante care s-au petrecut sâmbătă, românul a rememorat clipele care au urmat după atacul sângeros dintr-un tren care circula de la Doncaster la Londra, pe ruta King’s Cross. Un angajat al companiei feroviare London North Eastern Railway (LNER), care "a salvat viețile multor oameni" protejând călătorii se află în stare critică la spital.

"Am văzut persoana din dreapta mea ținând un cuțit, așa că a fost înconjurată foarte repede de poliție. În același timp în care ținea cuțitul, el cerea poliției să îl omoare. A repetat de trei sau patru ori: «Omorâți-mă, omorâți-mă, omorâți-mă». Poliția i-a cerut să arunce arma. El nu a aruncat cuțitul. Cred că au folosit acel dispozitiv electric... Un pistol cu electroşocuri cu acţionare la distanţă, da. Așa că a aruncat-o foarte repede și l-au imobilizat, parcă era deasupra lui. Așa că l-au imobilizat", a povestit tânărul român.

Ulterior, românul care a fost martor la capturarea atacatorului cu cuţitul din trenul din Marea Britanie a mai făcut următoarele precizări: "După părerea mea, când m-am uitat la el, părea speriat, pentru că era înconjurat de poliție. Așa că cred că în acel moment, a înțeles gravitatea situației și ce au făcut ei. În acel moment de reflecție, cred că a înțeles că e mai bine să fie ucis decât să suporte consecințele după ce a făcut".

În vârstă de 32 de ani, Anthony Williams este din Peterborough şi luni a fost acuzat de 11 tentative de omor, o vătămare corporală și o acuzație de posesie de arme albe, au mai scris jurnaliştii de la BBC.

"Echipa noastră de procurori care lucrează în afara programului a stabilit că există suficiente dovezi pentru a trimite cazul în judecată și că este în interesul public să se inițieze proceduri penale. Am colaborat îndeaproape cu Poliția Britanică de Transport pentru a examina un volum imens de dovezi, inclusiv înregistrările camerelor de supraveghere.

Numărul acuzațiilor va fi revizuit pe măsură ce ancheta avansează. Suntem conștienți de impactul devastator al evenimentelor de sâmbătă din tren și de șocul pe care l-a provocat incidentul în întreaga țară. Gândurile noastre sunt alături de toate persoanele afectate", a declarat Tracy Easton, procuror șef al CPS Direct, potrivit The Guardian.