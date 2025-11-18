O deputată din partidul lui Putin spune că rușii ar trebui să muncească până la 75 de ani. Speranța de viață în Rusia este de 72

Svetlana Bessarab a propus ca rușii să muncească, practic, până la moarte. Foto: Profimedia Images

O deputată din partidul Rusia Unită al lui Vladimir Putin, Svetlana Bessarab, a propus ca rușii să mai muncească zece ani peste vârsta de pensionare pentru a-și crește cotizația și a putea avea o pensie mai mare - ea susține că după încă zece ani de muncă, pensia ar ajunge să se dubleze, conform The Moscow Times, care citează agențiile de stat de la Moscova.

„Dacă un cetățean decide să lucreze timp de cinci ani după atingerea vârstei de pensionare, își poate crește coeficienții individuali de pensie cu 36% și plata fixă ​​cu 45%. Dacă amână pensionarea cu 10 ani, își va crește pensia cu mai mult decât valoarea ei”, a spus Bessarab într-un interviu acordat TASS. Ea este membră a Comitetului pentru Muncă, Politică Socială și Afaceri ale Veteranilor din Duma de Stat, parlamentul fictiv al Rusiei.

Ea a precizat, de asemenea, că pentru a-și mări pensia după atingerea vârstei de pensionare, rușii vor trebui să lucreze fără a plăti asigurări. În caz contrar, coeficienții de creștere nu vor fi aplicați.

Ea a menționat că posibilitatea majorării plăților se datorează tocmai faptului că pensia pentru limită de vârstă se acordă doar la cererea cetățeanului și nu automat.

„Când se atinge vârsta de pensionare, cetățeanul este înștiințat că se poate pensiona și poate începe să primească pensia, dar, în principiu, poate lua o altă decizie și poate continua să lucreze și să-și mărească economiile pentru pensie”, a continuat ea.

Un total de 32,7 milioane de ruși primesc pensie. Pensia medie pentru pensionarii care nu lucrează, pe 1 octombrie 2025, era de 25.198 de ruble. În 2018, Vladimir Putin a lansat o reformă a pensiilor care vizează creșterea vârstei de pensionare pentru femei de la 55 la 60 de ani și pentru bărbați de la 60 la 65 de ani până în 2028.

Conform Rosstat , speranța medie de viață în Rusia în 2024 era de 72,84 ani. Pentru bărbați, aceasta era de 68,45 ani, în timp ce pentru femei, era de 78,39 ani. Astfel, Duma de Stat a propus ca rușii să muncească practic toată viața. Anterior, o altă deputată, Irina Rodnina, a declarat că cetățenii ruși nu au făcut suficient pentru ca statul să primească o pensie. „Nu te poți baza întotdeauna pe altcineva; este timpul să devii independent”, a declarat deputata.