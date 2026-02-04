O erupţie solară foarte puternică a întrerupt, miercuri, semnalele radio în Africa și Europa. Sursa foto: Getty Images

O erupție solară puternică, de magnitudine X4.2 s-a produs miercuri, perturbând pentru scurt timp comunicațiile radio în părți din vestul Africii și sudul Europei, în timp ce radiațiile intense au inundat atmosfera superioară a Pământului, notează Agerpres.

Erupția a atins maximul la ora 12:13 GMT și s-a produs din regiunea activă a petelor solare AR4366, o regiune complexă din punct de vedere magnetic, în creștere rapidă, care a declanșat un baraj aproape continuu de erupții solare puternice de când a apărut, acum doar câteva zile.

Erupțiile solare de clasa X sunt cele mai puternice erupții solare și sunt capabile să declanșeze perturbații radio pe scară largă. De asemenea, uneori, pot fi însoțite de ejecții de masă coronală (CME -explozii masive de plasmă și câmp magnetic lansate din coroana solară în spațiul interplanetar) ce pot declanșa furtuni geomagnetice și aurore impresionante dacă sunt direcționate spre Pământ. Această ultimă erupție din clasa X4.2 nu a fost însă însoțită de ejecții de masă coronală, conform Centrului de Predicție a Vremii Spațiale al Administrației Naționale americane pentru Oceane și Atmosferă (NOAA).

Deși regiunea petelor solare AR4366 se află la originea mai multor erupții puternice în succesiune rapidă, majoritatea acestora nu au reușit să arunce cantități semnificative de material solar în spațiu. Până acum, doar o erupție anterioară, din clasa X8.4 a fost însoțită de o CME lentă, care a lovit superficial Pământul.

Erupția de magnitudine X4.2 ar putea totuși, conform NOAA, să producă o furtună geomagnetică minoră (G1) mai târziu în cursul zilei de miercuri sau joi.

Regiunea AR 4633 este însă colosală, în interiorul ei putând încăpea 15 Terre și poate fi văzută de pe Pământ doar cu niște simpli ochelari de eclipsă.

Petele solare sunt regiuni relativ reci din atmosfera solară care se formează în jurul zonelor cu activitate magnetică intensă. Deoarece sunt mai reci decât împrejurimile lor, par întunecate de pe Pământ și sunt adesea asociate cu erupții solare, precum și cu ejecții puternice de masă coronală.

Regiunea petelor solare AR 4366 este și deosebit de activă, declanșând peste 20 de erupții solare puternice de clasă M și X din 30 ianuarie, când a fost observată pentru prima oară și până acum. AR4366 va dispărea din câmpul vizual peste câteva zile și, având în vedere istoria sa scurtă dar plină de evenimente, este probabil să genereze erupții și în zilele următoare.