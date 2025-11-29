O fabrică de sare se va deschide la Odesa și va ajuta la refacerea unei zone a Mării Negre, cunoscute pentru nămolul terapeutic rar

29 Noi 2025

O fabrică de sare se va deschide la Odesa în 2026. FOTO: Getty Images

O nouă fabrică de sare se va deschide la începutul anului 2026 în Odessa. Va acoperi mai mult de jumătate din necesarul intern de sare al Ucrainei și va ajuta, totodată, la refacerea unei zone a Mării Negre, cunoscute pentru nămolul său terapeutic rar, scrie Kyiv Post.

Construcția a început în 2024 și se află acum în faza finală, a relatat Ukrinform, citând centrul de presă al Parcului Național Natural Kuyalnytskyi.

Potrivit estimărilor preliminare, noua fabrică din regiunea Odesa va produce aproximativ 15.000 de tone de sare pe lună, a declarat Vitalii Rudenko, cofondator al LLC Chornomorskyi Salt Plant.

Compania turcă SALT PLUS a investit în proiect și a lucrat cu experți de la compania de stat ucraineană Artemsol. LLC Chornomorskyi Salt Plant a investit 2,8 milioane de dolari în noua fabrică, folosind fonduri din programul de credite „5-7-9%”, care oferă finanțare cu dobândă redusă pentru întreprinderile mici și mijlocii.

După închiderea Artemsol, cel mai mare producător de sare al Ucrainei, în aprilie 2022, Ucraina a rămas cu un deficit semnificativ de sare alimentară și industrială. Artemsol acoperea o mare parte din cererea internă, însă bombardamentele repetate ale Rusiei în timpul invaziei pe scară largă au făcut imposibilă continuarea producției.

Procesarea sării va include mai multe etape de purificare profundă, măcinare și o metodă unică de uscare. Acest lucru ne va permite să acoperim mai mult de 50% din necesarul pieței ucrainene de sare.

De asemenea, Chornomorskyi Salt Plant va ajuta la refacerea estuarului Kuyalnyk, situat în nord-vestul Mării Negre, cunoscut pentru nămolul său terapeutic rar. În ultimul timp, estuarul a ajuns la un nivel de salinitate de câteva ori mai mare decât cel normal, ceea ce pune în pericol ecosistemul său fragil.

„Dacă putem îndepărta excesul de sare și restabili echilibrul natural al estuarului, o vom face. Aceasta este responsabilitatea noastră față de regiune și față de țară”, a declarat Rudenko.

Parcul Național Natural Kuyalnytskyi colaborează cu specialiștii din fabrică, pentru a dezvolta o soluție care să reducă salinitatea estuarului fără utilizarea fondurilor publice. Astfel, excesul de sare se va depune în bazine special amenajate, urmând să fie apoi procesat în fabrică. Această metodă este folosită în întreaga lume, în țări precum Statele Unite, Spania și Turcia, a mai scris Ukrinform.

„Pe timp de caniculă, nivelul de salinitate în Kuyalnyk depășește 300%. Pentru a păstra nămolul și a permite regenerarea acestuia, acest indicator trebuie redus la 180–250%”, au explicat reprezentanții Parcului Național.