O femeie care a ameninţat că va incendia mumia lui Lenin a fost condamnată la patru ani de închisoare

Un polițist stă de pază lângă o mașină în Piața Roșie, având în fundal Catedrala Sfântul Vasile, mausoleul fondatorului statului sovietic Vladimir Lenin și Turnul Spasskaia din Kremlin, într-o zi geroasă de iarnă la Moscova, Rusia. sursa foto: Hepta

Un tribunal din Moscova a condamnat la patru ani de închisoare o femeie care, aflată sub influența alcoolului, a amenințat că va incendia mumia lui Vladimir Lenin, potrivit unor surse judiciare citate de EFE, relatează Agerpres.

Conform unui canal Telegram afiliat instanțelor din Moscova, femeia, identificată drept Olga F., a fost acuzată că a amenințat cu provocarea unei explozii în Piața Roșie și că, în acest context, ar fi incendiat Mausoleul lui Lenin, unde este păstrat trupul îmbălsămat al liderului sovietic.

Anchetatorii susțin că femeia a apelat de cinci ori un număr de urgență, afirmând că deține „jumătate de kilogram de dinamită”.

"Ulterior, ea a explicat că a vrut să le arate tovarăşilor ei de băut cât este ea de dură", se arată în comunicatul oficial.

Forțele de ordine au reținut-o pe Olga, însă în urma percheziției nu a fost găsit niciun dispozitiv exploziv asupra ei.

Nu este primul incident de acest fel. În iunie 2024, un tribunal rus a condamnat un bărbat la patru ani de închisoare după ce a aruncat un cocktail Molotov în direcția mausoleului liderului bolșevic.

De asemenea, în februarie 2023, un alt bărbat a fost arestat după ce a încercat să pătrundă prin efracție, pe timp de noapte, în mausoleu, cu intenția de a sustrage trupul îmbălsămat al fondatorului URSS.

În timpul interogatoriului, bărbatul din Moscova a recunoscut că a vrut să fure mumia lui Lenin.