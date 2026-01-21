O femeie cu cetățenie germană și ucraineană a fost arestată pentru spionaj în favoarea Moscovei

Suspecta urmează să fie prezentată judecătorului de instrucție de la Tribunalul Federal de Justiție, care va decide asupra arestării preventive. sursa foto: Getty

O femeie cu dublă cetățenie, germană și ucraineană, a fost arestată miercuri la Berlin, în baza unui mandat emis de judecătorul de instrucție al Tribunalul Federal de Justiție, fiind suspectată că ar fi acționat ca agent al serviciilor secrete ruse, a anunțat Parchetul General al Germaniei, citat de EFE, relatează Agerpres.

Suspecta, identificată drept Ilona W., a fost reținută de agenții Biroul de Investigații Criminale, care au efectuat percheziții la locuința acesteia din Brandenburg (est), precum și la imobile din Renania-Palatinat (vest) și Munchen (sud), legate de alți doi suspecți aflați încă în libertate.

Potrivit unui comunicat al Parchetului General al Germaniei, femeia este acuzată că a acționat în favoarea unui serviciu de spionaj străin, în baza Articolului 99 alineatul (1) din Codul penal german, referitor la „activitatea agenţilor secreţi”.

Concret, anchetatorii susțin că, începând din noiembrie 2023, aceasta ar fi avut contacte cu o persoană din cadrul Ambasadei Rusiei la Berlin, care lucrează pentru unul dintre serviciile de informații ale Moscovei.

Dincolo de informații legate de războiul din Ucraina, presupusa spioană ar fi transmis date despre participanți la evenimente politice la nivel înalt, amplasamente ale industriei de apărare germane, teste cu drone și planurile autorităților de la Berlin privind livrarea de drone către Kiev.

Pentru obținerea acestor informații, Ilona W. ar fi apelat, în unele cazuri, la foști angajați ai Ministerului Apărării german, pe care îi cunoștea personal, precizează procurorii.

De asemenea, se presupune că l-ar fi ajutat pe contactul său de la ambasada Rusiei să participe la evenimente politice organizate la Berlin sub diverse pseudonime false, pentru a-și crea relații utile pentru serviciile secrete.

Probele care au dus la arestare au fost obținute de Oficiul pentru Protecția Constituției, serviciul de informații intern al Germaniei, și de serviciul german de contrainformații militare.

Suspecta urmează să fie prezentată judecătorului de instrucție de la Tribunalul Federal de Justiție, care va decide asupra arestării preventive.