O flotă misterioasă de avioane americane a ajuns în Europa. Câteva dintre cele 12 aeronave-cisternă au aterizat în Marea Britanie

Mai multe avione-cisternă ale Forțelor Aeriene SUA au aterizat în Marea Britanie şi stârnesc îngrijorări. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Statele Unite ale Americii au trimis o flotă misterioasă de avioane înainte de reuniunea care a avut loc la baza Marine Corps Quantico, situată în nordul Virginiei. Conform publicaţiei Daily Express, este vorba despre aeronave-cisternă americane care au traversat Atlanticul cu doar câteva ore înainte de această întâlnire extrem de importantă a liderului de la Casa Albă, Donald Trump, cu generalii armatei SUA.

Potrivit datelor de monitorizare a traficului aerian, în noaptea de duminică spre luni, aproximativ 12 aeronave de tip KC-135R/T Stratotankers au fost detectate în zbor transatlantic, unele dintre ele au avut destinaţia Marea Britanie – o importantă bază americană militară.

"Întrebarea pe care o ai în momentul în care vezi că o flotă de avioane... câte avioane vezi? 12 aeronave-cisternă sunt aduse în Europa, întrebarea este: «Pentru ce?». Sunt două ipoteze: O ipoteză – sprijin în Marea Baltică. Un fost consilier diplomatic al Departamentului de Stat a sugerat că Washingtonul ar putea răspunde la intensificarea activităţilor aeriene şi navale ale Rusiei în regiunea Mării Baltice. Ştiţi foarte bine, ţările baltice sunt aici, cu noi, pe flancul estic. În special, după incidentele din spaţiul aerian danez", a spus Mihai Gâdea în cadrul ediţiei de marţi a emisiunii "Sinteza Zilei".

Roughly a dozen U.S. Air Force KC-135R/T “Stratotanker” Aerial-Refueling Tankers are currently up from a number of airbases across the United States, heading northeast and preparing to cross the Atlantic towards Europe, with several appearing to be enroute to RAF Mildenhall in… pic.twitter.com/MAqLydu1Th — OSINTdefender (@sentdefender) September 29, 2025

Ulterior, CEO-ul de la Antena 3 CNN a făcut următoarele precizări: "Doi – ar putea să fie un exerciţiu militar în Marea Nordului care să descurajeze Federaţia Rusă şi să arate că prezenţa americană este una puternică în Europa".

"Ultima dată când un număr comparabil de avioane de realimentare a fost dislocat, Statele Unite au lansat un atac aerian împotriva instalaţiilor nucleare ale Iranului. Ultima dată când s-a văzut aşa ceva: o astfel de flotă de avioane care a zburat din Statele Unite peste Atlantic a fost momentul în care, ştiţi foarte bine, Israelul şi Statele Unite sau mai corect: Statele Unite şi Israelul au lovit instalaţiilor nucleare ale Iranului", a mai spus Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei".