O judecătoare americană blochează noul decret al lui Trump care limitează cetățenia prin naștere în SUA

Trump a semnat două ordine executive pentru limitarea cetățeniei prin naștere în SUA / Foto: Getty Images

Judecătoarea districtuală Deborah Boardman din Greenbelt, statul Maryland, a blocat miercuri aplicarea de către administrația americană a celui mai nou decret prin care președintele american Donald Trump a limitat numărul celor eligibili pentru obținerea cetățeniei SUA prin naștere, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Curtea Supremă a Statelor Unite respinsese deja un demers din 2025 al lui Trump privind refuzul de a le acorda cetățenia tuturor celor născuți pe teritoriul american. În 30 iunie, cea mai înaltă instanță a decis că președintele încălcase cel de-al 14-lea amendament la Constituția SUA, care le garanta cetățenia și copiilor ai căror părinți nu sunt cetățeni americani sau deținători ai „green card” - cartea verde prin care se acordă dreptul legal de reședință în Statele Unite.

În cauza Barbara versus Trump, Curtea Supremă a decis că toți cei născuți în Statele Unite și 'subiect al jurisdicției acestora' devin automat cetățeni americani.

După înfrângerea judiciară, președintele a semnat în 6 august un nou ordin executiv - decret care vizează în special 'turismul pentru naștere' al femeilor care ajung în SUA pentru a naște copii care primesc cetățenia.

Conform ordinului, nu ar mai primi cetățenia nici copiii care au cel puțin un părinte angajat în SUA de un guvern străin sau implicat într-o fraudă ori tranzacție comercială pentru obținerea cetățeniei sau considerat 'inamic străin'.

După ce Trump a semnat decretul respectiv, avocații într-un proces colectiv în numele copiilor cărora li s-ar fi refuzat cetățenia conform ordinului prezidențial din 2025 i-au cerut judecătoarei Boardman să blocheze aplicarea ordinului mai recent și să asigure acordarea în continuare a dreptului la cetățenie al clienților lor.

Magistrata numită în funcție de fostul președinte democrat Joe Biden a fost de acord, apreciind că ordinul vizat este 'aproape sigur neconstituțional dacă este aplicat unei categorii certificate pentru simplul motiv că Curtea Supremă, în (cazul) Barbara (versus Trump) a decis deja că copiii din categoria respectivă sunt cetățeni prin naștere'. Ea a consemnat în scris că 'Curtea Supremă s-a pronunțat: Copiii din categoria certificată sunt 'cetățeni la naștere''.

Ordinul interzice tuturor instituțiilor americane, inclusiv Departamentul de Stat, Departamentul pentru Securitatea Internă și Administrația pentru Asistență Socială să acționeze în orice mod care ar constitui o imixtiune sau un refuz sau o nerecunoaștere a cetățeniei copiilor reprezentați în procesul colectiv.

Casa Albă nu a comentat imediat la solicitarea Reuters.

Printre reclamanții în instanță sunt și grupurile pentru drepturile imigranților CASA și Proiectul de Susținere a Azilanților, care au convins-o anul trecut pe judecătoarea Boardman să devină al patrulea magistrat de la o instanță de nivel inferior care blochează ordinul inițial al lui Trump înainte de decizia Curții Supreme.

Deși avocații Departamentului Justiției au argumentat că un ordin judecătoresc este nepotrivit în această speță, iar procesul a fost intentat prematur, judecătoarea a apreciat că este nevoie de ordonanță chiar acum, deoarece termenii expliciți ai decretului li se aplică tuturor copiilor care îndeplinesc criteriile 'indiferent când s-au născut'; Departamentul Justiției susținea că măsurile se vor aplica doar pe viitor.