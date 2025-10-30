O lege scrisă prost a băgat în ceață o țară întreagă: Slovacia explică „limita de viteză de 6 km/h pentru pietoni”

Slovacia explică limita de viteză de 6 km/h pentru pietoni. Foto: Hepta

O lege adoptată în parlamentul slovac a produs confuzie și un val de ironii. Amendamentul care părea să introducă o limită de viteză de 6 km/h pentru pietoni a fost înțeles greșit, explică un deputat.

Parlamentarul a clarificat faptul că pietonii nu vor avea o limită de viteză, după ce dezbaterea politică în jurul unui amendament de lege a dus la confuzie, relatează dpa, preluată de Agerpres.

Lubomir Vazny, care a redactat amendamentul, a declarat miercuri seară pentru postul public de televiziune STVR că ironiile se bazează pe o neînţelegere. Limita de viteză se aplică numai celor care utilizează trotuare, a spus el, nu şi persoanelor care merg pe jos. Adică celor care merg cu bicicleta sau cu trotineta, de exemplu.

Amendamentul, adoptat de o majoritate parlamentară marţi, defineşte pentru prima dată o "viteză de mers pe jos" de 6 kilometri pe oră şi o stabileşte ca limită de viteză pentru oricine are voie să utilizeze trotuare în anumite condiţii.

Vazny a spus că scopul este de a proteja pietonii, asigurând că skaterii, bicicliştii şi utilizatorii de trotinete electrice nu se deplasează semnificativ mai repede decât ritmul de mers pe jos.