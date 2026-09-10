O mică țară africană ar putea deveni un gigant al uraniului. China și Australia investesc miliarde în minele sale

Namibia e al treilea mare producător de uraniu din lume, după Kazahstan și Canada. FOTO: Profimedia Images

Două companii miniere australiene avansează cu planurile de construire a unor proiecte majore de exploatare a uraniului în Namibia, alăturându-se companiilor chineze prezente în această țară, în condițiile în care state din întreaga lume revin la energia nucleară, potrivit Bloomberg.

Bannerman Energy Ltd. și Deep Yellow Ltd., ambele cu sediul în Perth, încearcă să profite de perspectivele îmbunătățite ale pieței uraniului, care își revine după perioada îndelungată de declin declanșată de dezastrul de la Fukushima din 2011. Analiștii anticipează acum că deficitul de ofertă se va accentua.

De la China la SUA și India, țările mizează pe energia nucleară ca modalitate cu emisii reduse de carbon de a acoperi cererea tot mai mare de electricitate, alimentată de creșterea veniturilor, vehiculele electrice și inteligența artificială. Pentru Washington există și considerente legate de securitatea națională, în condițiile în care SUA vor să reducă importurile de uraniu îmbogățit din Rusia. Prețurile mai bune au determinat companiile să accelereze proiecte miniere care au fost amânate sau puse în conservare în perioada de declin a pieței.

Bannerman se așteaptă să încheie până la sfârșitul acestei luni un acord cu China National Nuclear Corp. pentru dezvoltarea în comun a minei de uraniu Etango din această țară din sudul Africii. „Este un moment definitoriu”, a declarat într-un interviu directorul general Gavin Chamberlain. „Practic, mergem mai departe fără datorii pentru construcție”, a spus el.

Namibia are trei mine de uraniu aflate în exploatare

Namibia, al treilea mare producător de uraniu din lume, după Kazahstan și Canada, are trei mine de uraniu aflate în exploatare.

Dacă asocierea dintre Bannerman și partenerul său va fi finalizată, CNNC va achiziționa o participație de 45% în subsidiara care deține 95% din Etango și va contribui cu până la 321,5 milioane de dolari la construirea minei. Compania de stat chineză, care administrează o flotă în creștere de reactoare nucleare în China, va obține dreptul de a achiziționa 60% din producția Etango, care ar putea intra în exploatare încă din 2028.

Proiectul Tumas, dezvoltat în apropiere de Deep Yellow Ltd., este ceva mai puțin avansat, dar compania vizează luarea deciziei finale de investiție spre sfârșitul anului.

„Nu există nicio îndoială că China va continua să construiască aceste reactoare”, a declarat într-un interviu directorul general al Deep Yellow, Greg Field, adăugând că este „inevitabil” ca și alte țări să urmeze același drum. „Pe măsură ce diferența dintre cerere și ofertă se va accentua, vom ajunge la prețuri mai mari ale uraniului, ceea ce va face ca unele zăcăminte cu minereu de calitate mai slabă să devină mai viabile.”

CNNC deține deja 25% din exploatarea Langer Heinrich din Namibia, controlată de compania australiană Paladin Energy Ltd., și redeschisă în 2024 după o pauză de șase ani. CNNC deține, de asemenea, o participație majoritară la Rossing Uranium, care produce uraniu de cinci decenii. Cea mai mare mină din țară, Husab, aparține China General Nuclear Power Group.

„Acum toată lumea este bucuroasă să pună lopata în pământ”, a declarat Gabi Schneider, directorul executiv al Namibian Uranium Institute, organizație care reprezintă industria uraniului.

Namibia, care importă cea mai mare parte a electricității sale și nu produce energie nucleară, este dornică să valorifice uraniul pe care îl are. Populația redusă și resursele financiare limitate ale țării înseamnă însă că reactoarele modulare mici, sau SMR, ar putea fi mai potrivite decât o centrală convențională.

Deși implementarea SMR-urilor este încă la ceva distanță, acestea „au potențialul de a deveni o componentă majoră a creșterii energiei nucleare până la jumătatea sau spre sfârșitul anilor 2030”, ajungând probabil la 10%-15% din piața totală, a declarat Jonathan Hinze, președintele UxC LLC, companie care urmărește prețurile uraniului și activitatea de pe piață.

Giganții din domeniul tehnologiei, inclusiv Meta Platforms Inc. și Alphabet Inc., susțin reactoarele mai ieftine, construite în fabrici, în timp ce se grăbesc să își asigure electricitatea necesară pentru centrele de date dedicate inteligenței artificiale.