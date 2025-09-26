O navă militară rusă a stat cu transponderul oprit în largul coastelor daneze în timpul „atacului hibrid” cu drone: „Inteligent lucrat”

2 minute de citit Publicat la 09:14 26 Sep 2025 Modificat la 09:35 26 Sep 2025

Dronele au provocat haos în Danemarca. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

O navă din flota rusă de război s-a aflat în apropiere de Danemarca în timp ce infrastructura critică a țării a fost "vizitată" de drone neidentificate, pe care ministrul Apărării le-a descris ca fiind manevrate de "un actor profesionist", scrie publicația daneză Ekstra Bladet.

Prezența dronelor a provocat cel mai recent perturbarea operațiunilor la aeroportul Aalborg și a creat haos în alte părți ale țării.

Politicienii și experții danezi cred că Rusia este în spatele acestor drone, într-o tentativă de a-și demonstra capacitățile de război hibrid.

Suspiciunile au vizat inițial petrolierele din așa-numita "flotă fantomă" a lui Putin, care ar fi putut servi drept bază operațională pentru lansările de drone.

Nava de război Aleksandr Shabalin a stat lângă Danemarca în timpul valului de drone

În timp ce atenția publicului era îndreptată către vasele civile ruse din zona Mării Baltice, o navă de război Moscovei s-a aflat aproape de apele teritoriale daneze, cu transponderul oprit, pentru a nu putea fi identificată pe radar, arată investigația Ekstra Bladet.

Este vorba despre vasul de debarcare Aleksandr Shabalin, care s-a poziționat între extremitățile sudice al insulelor Langeland și Lolland.

Aleksandr Shabalin (foto următoare) face parte din Flota Baltică a Rusiei, cu baza în Kaliningrad, și, conform informațiilor Ekstra Bladet, a stat în zonă timp de câteva zile, în timp ce dronele neidentificate au zburat în jurul aeroporturilor și instalațiilor militare din Danemarca.

Tactică rusă de război hibrid: drone lansate de pe nave maritime

Imediat ce Aeroportul din Copenhaga a fost forțat să se închidă din cauza prezenței dronelor, atât autoritățile daneze, cât și analiștii de securitate au speculat că la originea incidentelor ar putea fi o navă maritimă folosită ca bază.

Mai multe state europene și în special Germania bănuiesc că Rusia a început să recurgă la această metodă pentru a spiona instalațiile militare și a crea haos pe continent.

Locația navei Aleksandr Shabalin o plasează la distanțe între 70 și 270 km de toate aeroporturile și instalațiile militare afectate în Danemarca.

Potrivit Ekstra Bladet, vasul a stat chiar la limita dintre apele internaționale și cele daneze.

Nava de război a fost construită în 1985 și a fost folosită în special în timpul războiului civil din Siria, când a transportat personal și echipamente militare între Rusia și portul controlat de Moscova în orașul Tartus.

Aleksandr Shabalin este echipată cu lansatoare de rachete, tunuri antiaeriene și instalații de tragere automate și poate transporta până la zece tancuri și 340 de soldați.

Expert danez: roluri multiple pentru nava rusă în operațiunile de război hibrid

Jacob Kaarsbo este expert în securitate și fost analist șef al Serviciului de Informații din Forțele Armate Daneze.

El spune pentru Ekstra Bladet că nava de război rusă ar fi putut juca roluri multiple în operațiunea atacurilor hibride.

Astfel, Aleksandr Shabalin ar fi putut activa atât ca bază pentru drone, cât și ca vas de spionaj și ca amenințate rusă la limita apelor internaționale, afirmă acest expert.

De asemenea, folosirea unui vas de război, în contextul în care suspiciunile inițiale au vizat navele din "flota fantomă", ar fi "un lucru inteligent" din perspectiva unei diversiuni, crede Jacob Kaarsbo.